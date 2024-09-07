Сибіга на першій нараді з послами анонсував скорочення штату в багатьох дипустановах, – ЗМІ

Андрій Сибіга 6 вересня провів свою першу онлайн-нараду послів як новий глава МЗС. Під час зустрічі міністр наголосив, що у багатьох дипломатичних установах буде скорочено штати та посади.

Окрім цього, Андрій Сибіга вважає, що українські дипломати недостатньо присутні в центральних медіа країни свого перебування.

До теми Змінити стратегію та жити в реаліях війни: новий глава МЗС Сибіга окреслив свої плани на посаді

Про що говорив Сибіга на першій нараді послів

Як наголосили журналісти "Дзеркало тижня", під час наради міністр повідомив керівникам українських закордонних дипломатичних установ, що від них очікують нової динаміки та ініціатив, а також активної медійної присутності в країнах перебування.

Зокрема, він зазначив, що, за винятком посла України в США Оксани Маркарової, глави дипломатичних місій не були належним чином представлені в центральних ЗМІ країн перебування.

Також під час зустрічі обговорили ініціативи щодо посилення міжрегіонального співробітництва та ролі почесних консулів. Зокрема, планується відкликати акредитацію тих почесних консулів, які будуть визнані нечесними або неефективними.

Крім того, послам було оголошено, що буде перегляд штатного розкладу іноземних дипломатичних представництв, з очікуваним скороченням персоналу в багатьох посольствах.

Під час зустрічі Сибіга наголосив на нагальній потребі покращення доступу до консульських послуг для українців, які проживають за кордоном.

За повідомленнями ZN.UA, міністр також висловив своє розчарування через критику парламенту щодо прийнятого ним навесні рішення, яке обмежило консульські послуги для громадян України призовного віку. Сибіга захищав свої дії, посилаючись на вимоги військових, і наполягав на тому, що вважає своє рішення виправданим.

Під час зустрічі не обговорювали нагальну потребу посилення співпраці з урядами країн-партнерів на тлі "від'ємного зростання" постачання озброєнь в Україну. Водночас радник-посланник України в Грузії наголосив на "нагальній потребі в нових пральних машинах для посольства".

Стосовно ексміністра закордонних справ Дмитра Кулеби, то, за інформацією ZN.UA, в Офісі Президента йому запропонували посаду глави місії України при НАТО. Проте Кулеба відмовився.