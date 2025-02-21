У мережі масово поширюють звернення "Доктора Пі": хто він і чому його дописи небезпечні

У мережі активно поширюють допис Андрія Слюсарчука, відомого як "Доктор Пі", у якому він звертається до Дональда Трампа та Владіміра Путіна. Автор назвав себе "професором-нейрохірургом", а політиків – "психопатами у костюмах архітекторів апокаліпсиса".

Оригінальний допис Слюсарчука вже поширили понад 6,7 тисячі користувачів, однак його публікації у мережі можуть бути небезпечними. Хто такий "Доктор Пі", чому "професора" судили та чому на його дописи варто реагувати з холодним розумом – повідомляє 24 Канал.

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"Доктор Пі" та звернення до Трампа і Путіна

Увечері 19 лютого "професор" Андрій Слюсарчук, більш відомий під псевдо "Доктор Пі", здивував мережу. Так, він опублікував допис-звернення до президента США Дональда Трампа та російського диктатора Владіміра Путіна.

Так, у ньому "Доктор Пі", який називає себе "українським лікарем" та "професором-нейрохірургом", пише про жахливу ціну політики Трампа і Путіна. Слюсаренко у моторошних деталях описує жертв війни, а президентів США та Росії називає "людожерами в костюмах". Крім того, у своєму дописі "Доктор Пі" ставить Трампа та Путіна на один рівень та наголошує, що ті – "торгують життями, ніби це акції на біржі", називає "психопатами в костюмах архітекторів апокаліпсиса" та звинувачує політиків у брехні.

Дві гієни, які ділять труп України. Один рве її на шматки, інший – продає її кістки на аукціоні. І коли ви говорите про "припинення вогню", я бачу вашу брехню наскрізь. Ви хочете, щоб ми склали зброю? Тоді дайте мені скальпель – я видалю з ваших тіл совість. Але ж її там немає. Ви – пустотілі істоти, які годуються чужим болем,

– різко заявив Слюсарчук.

Допис "Доктора Пі" буквально став вірусним у мережі. Станом на 18:10 21 лютого його вже поширили понад 6,7 тисячі користувачів у фейсбуці. Українці по-різному реагували на допис Слюсаренка. Хтось підтримував, а інші – нагадували, ким насправді є "Доктор Пі".

Українці обговорюють допис "Доктора Пі" / Скриншот ТСН

Крім того, дехто з користувачів зауважує, що сторінкою може керувати ботоферма, адже останніми днями "Доктор Пі" публікує чимало дописів.

У мережі припускають, що сторінкою Слюсарчука керує ботоферма / Скриншот ТСН

Хто такий "Доктор Пі"

Андрій Слюсарчук став популярним в Україні у 2005 році. Він називав себе нейрохірургом, доктором медичних наук та професором. Слюсарчук демонстрував надздібності та влаштовував телешоу з елементами гіпнозу. Завдяки цьому він швидко здобув славу "людини з феноменальною пам'яттю".

Ба більше, сам Слюсарчук стверджував, що має 3 рекорди, які занесені до Книги рекордів України. Один із них – відтворення у пам'яті 30 мільйонів знаків числа Пі. Саме звідси й виникло псевдо "Доктор Пі". Також Слюсарчук стверджував, що закінчив школу у 9 років, вже у 12 – вступив до медичного університету у Москві. "Доктор Пі" також стверджував, що здобув вищу освіту у 18 років.

Однак на цьому хвиля слави не спинилася. Згодом Слюсаренко мав отримати посаду радника віцепрем'єра України, а Віктор Ющенко, який на той час обіймав пост президента України, обіцяв створити під "Доктора Пі" спеціальний інститут мозку.

На тлі шаленої популярності "професор" почав активно займатися "лікарською діяльністю". Він проводив складні операції, але згодом почали з'являтися зізнання родичів пацієнтів Слюсарчука, що той – шахрай.

Чи не найбільші розслідування провела львівська газета "Експрес". Тоді журналісти стверджували, що Слюсарчук не має жодної медичної освіти, а усі його дипломи – фальшиві. Саме журналісти львівської газети "Експрес" у серії публікацій у жовтні – листопаді 2011 звинуватили Слюсарчука у скоєнні важких злочинів та надали правоохоронним органам відповідні докази, за якими порушено кримінальну справу.

Спочатку правоохоронці перевіряли підстави для присудження Слюсарчуку Державної премії України, але згодом справа перекваліфікувалася. Слюсарчуку інкримінували підробку документів, отримання неправомірної вигоди та шахрайській участі в операціях.

Відтак, у лютому 2014 року Сихівський районний суд Львова визнав "Доктора Пі" винним в 5 випадках незаконної лікувальної діяльності та двох вбивствах з необережності. Зокрема, правоохоронцям вдалося довести провину Слюсарчука у смерті 52-річного чоловіка та 3-річної дитини.

Крім того, "Доктора Пі" планували притягти до відповідальності за використання завідомо підроблених документів та шахрайстві. Загалом, загалом чоловікові присудили 8 років позбавлення волі.

Однак у 2016 році відбувся неочікуваний поворот у справі. Вищий спеціалізований суд України скасував вирок і призначив повторний розгляд справи. Судова тяганина тривала до 2024 року і врешті-решт у листопаді 2024 року Шевченківський районний суд Львова виправдав "Доктора Пі", не знайшовши в його діях складу кримінального правопорушення.

Суд також визнав дійсними документи про освіту нейрохірурга. У медіа писали, що після виправдання Слюсарчук оселився у передмісті Києва і продовжував займатися консультаційною діяльністю як лікар-нейрохірург, а також їздив за кордон. Дехто припускає, що нині "Доктор Пі" може бути за кордоном.

Чому дописи "Доктора Пі" небезпечні

До дописів "Доктора Пі" у мережі варто ставитися вкрай обережно і при цьому – зберігати холодний розум. Про це також закликають у мережі активісти та журналісти. У мережі нагадують, що Слюсарчук – шахрай, від рук якого загинули люди.

Зокрема, співробітниця системи з пошуку донорів крові ДонорUA Людмила Лінник наголосила, що раніше "Доктор Пі" проводив складні операції на мозку, не маючи медичної освіти.

Думайте головою, співвітчизники. Бо прийде "нейрохірург" Слюсарчук і зробить вам трепанацію. Мабуть, це єдиний спосіб перевірити, чи є в деяких осіб мозок,

– закликала Лінник.

Журналіст Денис Казанський також звернувся до користувачів, які поширюють допис Слюсарчука. Він наголосив, що хтось виправдовує Слюсарчука, стверджуючи, що "він пише такі важливі речі". Однак журналіст пояснив, що саме так і працює технологія дискредитації.

Оце і є класична технологія дискредитації. Якщо це "звернення до Трампа" дійсне дійде до когось з команди Трампа, він просто одразу скаже: "Та це ж не нейрохірург, а злочинець, жодному його слову не можна вірити, у них там всі такі"", – наголосив Казанський.

Українська письменниця та журналістка Вітталіна Макарик закликала українських користувачів соцмереж, які поширювали допис Андрія Слюсарчука, "схаменутися".

"Слюсарчук, він же "Доктор Пі" – це схиблений шарлатан, який без належної освіти вдавав із себе нейрохірурга і проводив операції, калічивши людей. Зараз він, якщо не помиляюся, мав би сидіти в тюрмі. І вже точно не писати звернення як лікар", – наголосила Макарик.

Українська журналістка та письменниця Оксана Дудар також припустила, що різка поява у медіапросторі "Доктора Пі" може бути пов'язана з його зв'язками з Росією.