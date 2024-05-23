Від адвоката регіоналів до заступника голови ОП і підозри: що відомо про Андрія Смирнова

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22 травня НАБУ і САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні Андрію Смирнову – колишньому заступнику керівника Офісу Президента. Сам ексчиновник заявив, що давно чекав на підозру, оскільки її анонсували майже пів року тому. І додає, що у своїй правоті – переконаний.

Як починалася карʼєра Смирнова, як він повʼязаний з регіоналами, як робота адвокатом привела його в Офіс Президента та в чому суть претензій до нього антикорупційних органів – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Елітна земля, квартира, авто: в чому звинувачують Смирнова

Під "незаконним збагаченням" мається на увазі майно Смирнова на загальну суму майже 16 мільйонів гривень, яке він набув у період з 2020 по 2022 роки:

апартаменти в елітній новобудові ЖК "Авалон-37" у Львові (забудовник – бізнесмен Григорій Козловський),

10 соток землі у закарпатському селі Поляна біля гірськолижної траси,

паркомісце в Києві,

автівки Volkswagen Multivan, BMW і мотоцикл.

Що цікаво, усе це добро Смирнов оформив не на себе, а на брата Ігоря.

Крім того, слідство вважає, що апартаменти, земля та паркомісце, згідно з офіційними документами, були придбані зі знижкою в декілька разів. Зокрема, вартість квартири була заниженою в 6 разів, а паркомісця фігуранту розслідування пощастило придбати лише за 60 тисяч гривень за середньої ціни в Києві приблизно у 20 тисяч доларів.

Водночас заощадження та офіційний дохід Смирнова за цей період становили 1,3 мільйона гривень.

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Для тих, хто давно слідкує за українською політикою, у фабулі звинувачення Смирнова немає нічого нового, адже це вже "було в Сімпсонах", тобто в журналістів-розслідувачів. Так, про талановитого брата Смирнова, який ніде не працює, але мріє про власну автомийку чи навіть СТО, "Українська правда" зробила велике і доволі резонансне розслідування під назвою "Big brother is" Офісу президента" ще взимку.

Дивіться розслідування про статки брата Смирнова:

Смирнов, коментуючи розслідування, звинуватив журналістів у перекручуванні фактів і замовному характері їх роботи. Також Андрій Смирнов припустив, що автора розслідування Михайла Ткача використав у своїх цілях колишній сірий кардинал української політики та агент впливу Росії Андрій Портнов. Іронічно, що саме з Портновим тривалий час пов’язували самого Смирнова, а той не приховував зв’язків з ним і навіть робив з одіозним трикстером української політики провокативні фото. (Згодом Смирнов їх видалить зі своєї сторінки. Але це буде пізніше.)



Андрій Смирнов і Андрій Портнов / Фото з фейсбука Смирнова

Захисник зашкварних політиків: біографія Андрія Смирнова

Андрій Смирнов народився 20 січня 1981 року у Києві. У 1998 році вступив до Києво-Могилянської академії на престижний юридичний факультет, який завершив у 2003 році. Далі молодий юрист пішов на державну службу та працював в органах державної влади та місцевого самоврядування. Зокрема, був керівником юридичного департаменту Держкомітету з питань державного матеріального резерву, заступником директора департаменту господарського забезпечення СБУ, начальником управління земельних ресурсів у Запоріжжі. Також у 2012 році Смирнова призначили членом спостережної ради "Українського банку реконструкції та розвитку", чиєю спеціалізацією були економічні зв’язки з Китаєм.

Згодом Смирнов змінив держслужбу на приватну практику. Так виникла адвокатська компанія Smyrnov Law Office. Її сайт, якого нині вже немає, повідомляв про участь в резонансних справах, зокрема в захисті проросійських політиків та корупціонерів.

Хоча в усьому світі не заведено ототожнювати адвоката з персонами його клієнтів, в Україні існує давня традиція, де адвокати – частина корупційної вертикалі, учасники якої також судді, прокурори та представники влади.

Показово, що багатьох клієнтів Смирнова об’єднувала любов до Росії та ненависть до української влади. Це, зокрема:

Олена Лукаш – колишня міністр юстиції часів Януковича,

Олександр Єфремов – топовий регіонал і "батько" так званої ЛНР,

Олександр Кацуба – ексзаступник голови НАК "Нафтогаз" і майбутній спонсор партії Шарія,

суддя-банкір Микола Чаус (тоді ЗМІ писали, що втеча судді до Молдови могла відбутися за сприяння його адвоката та спецслужб),

Геннадій Корбан – бізнесмен (нині позбавлений українського громадянства), який був наближений до олігарха Ігоря Коломойського та спеціалізувався на "недружніх поглинаннях" (рейдерстві) та забудові історичних і природоохоронних територій.

Для останнього адвокат взагалі став "янголом-охоронцем". Смирнов вів одразу декілька справ щодо Корбана, зокрема щодо скандальної забудови столичного Протасового Яру, де мав гострий конфлікт із громадським активістом Романом Ратушним. Деталі конфлікту дають змогу припускати, що Смирнов суттєво перебільшив свою роль як адвоката та виступав фактично як зацікавлена сторона в справі.

Адвокат, депутат та інформатор про "Мальдіви Порошенка"

Роботу із захисту скандальних персонажів Смирнов поєднував із медійністю, зокрема, він став частим гостем на сторінках проросійського видання "Страна.юа" (нині забороненого в Україні). Частим гостем у видання був і Андрій Портнов – колишній заступник Адміністрації президента Януковича, який відповідав за "судову реформу". На той час Портнов переховувався за межами України, проте активно впливав на політику завдяки старим зв'язкам.

У цей час Смирнов поєднував адвокатську роботу з громадською діяльністю та роботою помічником нардепів (допомагав депутату Верховної Ради 7-го скликання від УДАРу Валерію Карпунцову та депутату 8-го скликання Андрію Денисенку ("Блок Порошенка", згодом – УКРОП).

У 2014 році Смирнов спробував сам стати народним депутатом, проте вибори на мажоритарному окрузі на Донеччині програв. Однак пройшов разом з партією УКРОП до Дніпропетровської обласної ради.

Як і Портнов, Андрій Смирнов став блогером, почав розповідати, що "Майдан" – це лихо для України, поширював на своїй фейсбук-сторінці як інсайди, так і вкиди про чинну українську владу.

Зокрема, саме Смирнов 5 січня 2018 року перший повідомив про таємну поїздку президента Петра Порошенка на Мальдіви. Лише згодом про неї написали "Схеми" та інші видання. Ця історія серйозно вдарила по іміджу Порошенка-державника і заклала підвалини під його розгромну поразку на президентських виборах у наступному році.

Цікаво Заступник генпрокурора живе в будинку, купленому в 6 разів дешевше за ринкову ціну, – "Схеми"

Смирнов і Офіс Президента: як потрапив і як втримався на посаді

Завдяки роботі по справі Корбана Смирнову вдалося налагодити контакт зі ще одним адвокатом – Андрієм Богданом. Богдан у 2018 році стане важливим членом команди кандидата в президенти Володимира Зеленського та зробить чимало для його сенсаційної перемоги.

Внесок Богдана обраний президент оцінив дуже високо та довірив йому пост голови Адміністрації президента, яка незабаром була перетворена на Офіс Президента. Андрій Смирнов у цій структурі отримав посаду заступника голови ОП, а напрямком його роботи стала співпраця з судовою гілкою влади.

Також деякий час Смирнов розглядався як кандидат на посаду голови Державного бюро розслідувань. Цікаво, що пізніше Смирнов буде фігурувати на так званих плівках Труби – нібито записів з кабінету голови ДБР Романа Труби.

Доволі швидко стало зрозуміло, що Богдан перебуває не на своєму місці: постійні скандали за його участю, провокаційні та подекуди інфантильні заяви колишнього адвоката вочевидь не відповідали статусу першого заступника президента. Тож 11 лютого 2020 року Андрія Богдана звільнили з Офісу Президента, а на його місце призначили більш серйозного Андрія Єрмака. Водночас протеже Богдана Андрій Смирнов свою посаду зберіг.

За чутками, "зберегтися" Смирнову дозволили не його юридичні компетенції, а старі зв’язки. Зокрема, Смирнов надав доступ до мережі анонімних телеграм-каналів, які створювали ілюзію великого політичного охоплення та показали себе доволі ефективним інструментом політичної боротьби.

У той же час операційні можливості Смирнова були суттєво обмежені, бо до ОП перевели іншого "куратора" силового блоку – скандального вихідця з МВС Олега Татарова. Між двома заступниками голови ОП виник апаратний конфлікт, що тлів у наступні роки.

Санкції проти Росії та створення трибуналу: чим запамʼятається робота Смирнова

Робота заступника глави Офісу Президента також була повʼязана зі скандалом щодо антиросійських санкцій. Зокрема, завдяки емоційній заяві голови НАЗК Новікова в грудні 2022 року стало відомо, що Смирнов блокував їх запровадження. Він кілька місяців не передавав на розгляд президенту Зеленському укази про їх запровадження. Фактично Смирнов таким чином допоміг підсанкційним особам виграти час для вжиття заходів з мінімізації проблем від санкцій.

На цьому засіданні Андрій Смирнов зазначив, що саме в нього перебувало 10 рішень РНБО, уже проголосованих кілька місяців тому. Тобто президент і інші члени РНБО вже проголосували за накладення санкцій, але він не передав ці проєкти указів на підпис президенту. Це інформація від нього самого. У Андрія Смирнова також ще були десятки проєктів рішень РНБО на опрацюванні,

– голова НАЗК Новіков 12 грудня 2022 року прямо звинуватив Смирнова в саботажі.

Після цього Смирнов пропрацював ще півтора року. Одним з напрямків його роботи були переговори зі створення Міжнародного трибуналу за воєнні злочини Росії в Україні. Наразі цей проєкт далекий від реалізації.

29 березня 2024-го, за кілька місяців після розслідування "Української правди", Смирнова звільнили з Офісу Президента. Ще за кілька місяців НАБУ та САП опрацювали дані розслідування журналістів та пред’явили Смирнову звинувачення у незаконному збагаченні.