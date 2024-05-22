Незаконне збагачення на понад 15 мільйонів: офіційні подробиці підозри Смирнову

Колишньому заступнику керівника Офісу Президента Андрію Смирнову повідомили про підозру. Посадовця підозрюють у незаконному збагаченні на понад 15 мільйонів гривень.

Деталі щодо цієї справи розкрили у САП і НАБУ. Там наголосили, що заступник керівника ОП Смирнов незаконно збільшував свої статки протягом 2020 – 2022 років.

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У чому підозрюють Смирнова

У САП та НАБУ повідомили, що Смирнов протягом 2020 – 2022 років набув активи вартістю 17,1 мільйона гривень, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період значно менші – у розмірі 1,3 мільйона гривень. Зокрема, мовиться про:

2 автівки (Mercedes-Benz, Volkswagen),

2 мотоцикли (Honda, BMW),

3 паркомісця в Києві,

квартиру у Львові,

земельну ділянку на Закарпатті.

Аби приховати наявність цього майна, посадовець оформив його на рідного брата та друга, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. До прикладу, мотоцикл Honda зареєстрував на друга, а згодом переоформив на себе.



Схема незаконного збагачення Смирнова / Інфографіка НАБУ і САП

Втім, Смирнов не мав ані офіційного доходу, ані заощаджень, щоб придбати майно. Так, детективи НАБУ і САП виявили, що різниця між вартістю майна та реальними доходами становить 15,7 мільйона гривень.

У САП додали, що розслідування розпочали після оприлюднення журналістського розслідування "Української правди", а також за сприяння Національного агентства з питань запобігання корупції.

Дії підозрюваного кваліфікують за статтею 368-5 "Незаконне збагачення". Смирнову загрожує до 10 років позбавлення волі.

Смирнов підтвердив вручення підозри

У коментарі "Українській правді" Смирнов підтвердив, що 22 травня отримав підозру від НАБУ і САП. Так, ексзаступник керівника ОП повідомив, що ця подія – "давно очікувана з огляду на те, що її анонсували майже за пів року до сьогодні усіма можливими способами".

Вручення підозри та обшук відбулися швидко та делікатно – до детективів зауважень немає. Для мене нічого незвичного не відбулося. Такі вже в нас сучасні реалії політики. Переконаний у своїй правоті в буду доводити її всіма доступними способами,

– прокоментував Смирнов вручення підозри.

Андрій Смирнов був заступником керівника Офісу Президента України у період з 10 вересня 2019 по 29 березня 2024 року. Також він був членом Національної ради з питань антикорупційної політики.