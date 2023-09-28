"Не вагався жодної хвилини, щоб воювати": на фронті загинув 24-річний герой з Полтавщини
Джерело:Нехворощанська громада
На війні в Україні загинув військовий Андрій Сороковий з Полтавської області. Йому назавжди залишилось 24 роки.
Коли розпочалась повномасштабна війна, Андрій спершу був у теробороні, а потім пішов на фронт. Свій останній бій він прийняв 21 вересня на Донеччині.
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Що відомо про загиблого воїна
Андрій Сороковий 1999 року народження. Він родом із села Соколова Балка. Після школи вчився на слюсаря-механіка в Полтавському профтехучилищі, а далі пройшов строкову службу у Хмельницькому.
З початком повномасштабного вторгнення Андрій добровольцем вступив до місцевого підрозділу територіальної оборони.
4 листопада минулого року одержав повістку: батьківщина покликала стати на захист рідної землі. Не вагався жодної хвилини, зібрався й пішов гнати ворога… Спочатку навчався в одній з військових частин Полтавщини, а вже звідти рушив у зону бойових дій,
– розповіли про Героя.
У ЗСУ Андрій став водієм-машиністом екскаватора першого відділення інженерної техніки інженерно-технічного взводу однойменної роти військової частини А4765 (38-ма окрема бригада морської піхоти). Спочатку чоловік воював на Миколаївщині, а потім його підрозділ перекинули під Курахове Донецької області.
На жаль, 21 вересня біля міста Родинське російська зброя вбила Андрія. У нього залишилися батьки, сестра та бабуся.
Загиблий воїн Андрій Сороковий / фото із соцмереж
Втрати України на фронті
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