Інакше буде не цікаво, – Єрмак пояснив, чому пише ребусами

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак деякі повідомлення оголошує у своїх соціальних мережах з допомогою ребусів. Здебільшого загадкові повідомлення Єрмака стосуються приємних новин.

Андрій Єрмак зізнався, що йому допомагають придумувати ребуси, але він також бере участь у процесі. Керівник ОП вважає, що людям важливо давати надію.

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Людям важливо давати надію, – Єрмак

"По-перше, важливо людям давати надію. Дуже важливо навіть до дуже серйозних речей ставитися з позитивом", – сказав Єрмак. Він додав, що зрештою всі українці колись були фанатами кросвордів, ребусів тощо.

На думку Єрмака, буде не цікаво, якщо він відразу відкриватиме таємницю. Крім того, глава ОП додав, що новини в його ребусах викликають винятково позитив.

Це дає який позитивний поштовх. Тим паче, коли я так роблю, це пов'язано з якимись приємними новинами, з якимись подіями, про які можна сказати або, які можна анонсувати і, які викличуть у людей тільки позитив,

– резюмував він.

Єрмак анонсував важливі новини для України