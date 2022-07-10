Конгресвумен зі США розкритикувала колегу, яка висунула претензії до Єрмака

Конгресвумен Вікторія Спартц називала низку претензій, які має до керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Тепер її колега, яка є відповідальна за Україну в Конгресі, Марсі Каптур виступила на підтримку нашого президента в цьому питанні.

Спартц закликала Зеленського вирішити питання з Єрмаком. Натомість Каптур звинуватила її у тому, що такими діями вона необачно допомагає путіну.

До теми Зеленський має розв'язати цю проблему: конгресвумен Спартц оголосила список претензій до Єрмака

Які претензії опублікувала Спартц

Вони стосуються справи вагнерівців, перемовин з кремлем та здачі Херсона. Список з'явився на її сайті 9 липня.

Спартц написала, що знає і розуміє, що президент Зеленський весь свій час витрачає на те, щоб створити міжнародну підтримку для захисту України. Та вона переконана, що він має невідкладну внутрішню проблему, яку треба вирішити. Конгресвумен мала на увазі саме питання щодо Єрмака.

Напередодні членкиня Палати представників США звернулася до президента США Джо Байдена. Просила його перевірити можливі зв'язки глави Офісу Президента Андрія Єрмака з росією.

Каптур про підігрування путіну такими заявами

Марсі Каптур з Демократичної партії у своїй заяви з приводу дій Спартц наголосила, що Конгрес США ініціював підтримку України в її героїчних зусиллях захиститися та припинити жорстоку війну росії.

Хоча деякі члени можуть прагнути посіяти розбіжності та розпалити напруженість, загалом Конгрес Сполучених Штатів твердо підтримує президента Зеленського та його керівництво, у той час як Україна бореться за своє виживання,

– заявила Каптур.

За її словами, рівень та масштаби співпраці США з ОП не дають підстав для сумніву в лояльності будь-якого чиновника. Каптур звинуватила Спартц у тому, що та грає на руку путіну.

"Ті, хто поширює дикі наративи, спрямовані на підрив позицій українських чиновників під час війни, необачно допомагають путіну та його пропагандистам. США віддані перемозі України, і український народ не має більшого друга", – наполягає Каптур.

ВІдповідальна за Україну в Конгресі запевнила, що США як союзники продовжать працювати пліч-о-пліч з президентом Зеленським і його офісом, щоб припинити війну.

Як відреагували в Україні на такі заяви

Доволі різкою була реакція нашого МЗС на такі закиди. Спікер міністерства Олег Ніколенко спершу подякував США за підтримку в протистоянні російській агресії. Та його здивувала заява конгресвумен. Він переконаний, що її дії – неприхована спроба повернути в американську політику наративи, які поширює росія. Мовиться про якісь зв'язки керівництва України з країною-агресоркою. І це робиться для того, щоб втягнути нашу державу у внутрішню політику США.

На прохання Спартц до Джо Байдена щодо перевірки Єрмака відреагувала і віцепрем'єрка Ірина Верещук. За її словами, у заяві Спартц є серйозні натяки на адресу керівника Офісу Президента нашої країни. На думку української політикині, зміст та тональність листа пані Спартц мають дивний вигляд.

Натомість експерти вважають ці перипетії звичайними політичними інтригами. Політолог Володимир Фесенко казав, що зараз очевидно: це були такі вигадки. На думку політолога, це суттєво не вплине на допомогу від США. Володимир Фесенко наголосив, що у принципових питаннях щодо військової підтримки України існує двопартійний консенсус. Коли приїжджають американські конгресмени – там є і республіканці, і демократи.

Детальніше від Фесенка про лист Спартц: дивіться відео