Саме Москва розв’язала війну, а не Київ, – Єрмак відповів Кремлю на заяви про переговори
- Кремль заявив, що динаміка переговорів залежить від Києва, але Офіс президента України звинуватив Москву в розв'язанні війни та блокуванні мирних ініціатив.
- Україна готова до переговорів на умовах, що поважають її суверенітет, тоді як Кремль намагається перекласти відповідальність за затягування конфлікту на Україну.
Кремль знову намагається перекласти відповідальність за війну на Україну, заявивши, що "динаміка переговорів залежить від Києва". В ОП відповіли, що це маніпуляція, адже саме Москва розв’язала війну та блокує будь-які мирні ініціативи.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Він назвав це відвертою маніпуляцією, яка звучить паралельно з регулярними ракетними ударами по українських містах та атаками на критичну інфраструктуру.
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Саме Москва розв’язала війну і блокує мир
Російська влада вкотре намагається перекласти відповідальність за затягування війни на Україну.
Росія не просто не готова до миру – вона щодня демонструє це своїми діями на полі бою,
– підкреслили в ОП.
Кремль намагається нав’язати світові хибний образ, що нібито саме Москва "відкрита до діалогу", а всі інші сторони винні у продовженні конфлікту.
Правда ж полягає в тому, що саме Москва є ініціатором і головним рушієм цієї війни. Російська влада систематично блокує всі мирні ініціативи, тоді як Україна послідовно виступає за припинення вогню та встановлення справедливого миру.
В ОП нагадали, що Україна завжди готова до переговорів, але лише на умовах, які поважають суверенітет і територіальну цілісність країни. Поки ж агресор продовжує війну, всі заяви Кремля про нібито "відкритість" до миру є не більше ніж пропагандистськими маніпуляціями.