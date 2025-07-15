"Це війна за безпеку світу": в ОП пояснили, чому потрібен не лише Patriot

Росія щодня посилює атаки на українські міста, і Кремль навіть не думає зупинятись. В Офісі Президента закликали США не лише постачати зброю, а й чинити реальний тиск на Москву, адже цього, за словами Єрмака, найбільше боїться Путін.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на матеріал The New York Post. Росія продовжує щодня обстрілювати українські міста, не демонструючи жодного наміру зупиняти свою агресію.

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Україна просить не лише зброю

У цих умовах Україні потрібна не лише зброя, а й реальний тиск на Кремль з боку світових лідерів, зокрема президента США Дональда Трампа.

За словами голови Офісу Президента Андрія Єрмака, спецпредставник президента США, генерал у відставці Кіт Келлог цього тижня відвідав Київ, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії та обговорити із керівництвом країни потреби української армії.

Під час зустрічей українська сторона наголосила: сьогодні потрібні не лише Patriot чи ATACMS, а й політична воля світу, щоб змусити Росію відчути ізоляцію, санкції та поразку на полі бою.

Росія не збирається зупиняти свою агресію. Щодня – нові атаки, нові смерті, зруйновані будинки, постраждалі та вбиті люди. Необхідний реальний тиск на Кремль. У розмові з NY Post я зазначив, що РФ має відчути, що її шлях – це ізоляція, санкції, поразка на полі бою. Дуже важливо, щоб президент США Дональд Трамп застосував тиск на РФ, бо цього боїться Путін,

– підкреслив Єрмак.

Він також зазначив, що генерал Келлог отримав повні брифінги від українських військових, розвідки та силовиків, зустрівся з ключовими зацікавленими сторонами та особисто побачив оборонні та технологічні можливості України – зокрема системи протиповітряної оборони та програми безпілотників.

Ми зробили особливий акцент на нагальній потребі у сучасній протиповітряній обороні. Росія продовжує посилювати свої атаки на українські міста, і захист неба має вирішальне значення для порятунку життів мирних жителів,

– додав Єрмак.

За його словами, під час візиту обговорювали не лише оборонну, а й наступальну зброю, зокрема ракети великої дальності, які дозволили б Україні знищувати російську техніку та зброю, що застосовується для обстрілів міст.

Єрмак наголосив, що Україна прагне миру, але не ціною капітуляції чи втрати територій.

Справедливий мир можливий лише тоді, коли агресор заплатить за свої злочини й відступить від терору,

– підсумував глава ОП.

Він додав, що війна Росії проти України – це війна не лише за свободу українців, а й за справедливість і безпеку всього вільного світу.