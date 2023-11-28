Єрмак потрапив до рейтингу"найвпливовіших діячів Європи: його називали "зеленим кардиналом"

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією видання Politico. Єрмака назвали "зеленим кардиналом" України.

Єрмак став четвертим у списку "діячів". Його випередив президент Франції Еммануель Макрон та президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн. А після Єрмака у рейтингу президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

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"Андрія Єрмака в деяких колах називають "зеленим кардиналом" Києва. Це пов'язано з тим, що Єрмак очолює офіс президента Володимира Зеленського, чиє прізвище походить від східнослов'янського слова "зелений", а також з тим, що він має звичку відвідувати фотосесії у вбранні кольору хакі у стилі мілітарі", – ідеться в повідомленні.



Єрмак на четвертому місці у рейтингу / Скриншот

Зазначають, що Єрмак є натхненником прагнення Києва до співпраці з країнами, які розвиваються, з метою вирвати їх з теплих (і багатих на нафту) обіймів російського президента Володимира Путіна.

Роль Єрмака у війні

У виданні додають, що оскільки закордонні поїздки Зеленського досить обмежені, саме Єрмак їздив у відрядження по світу від його імені, зустрічався з іноземними високопосадовцями, проводив переговори та укладав угоди (що, згідно з Конституцією України, має належати до компетенції президента, а не його заступника.

У виданні зазначають, що у 2024 році, Зеленського може чекати перевиборча кампанія, а "перспектива тривалого вторгнення підриває суспільну мораль всередині країни", тому Єрмак візьме на себе роль "ще більш важливого посередника президента і його амортизатора".

Також видання зазначає, що найбільшим досягненням Єрмака є "залучення Китаю за стіл переговорів під час мирних переговорів у Саудівській Аравії" в серпні минулого року.

Ключовий гравець у воєнному кабінеті

Інший успішний кейс Єрмака: розширення і посилення антиросійських санкцій у ролі співголови (разом з Майклом Макфолом, колишнім послом США в Росії) Міжнародної робочої групи з питань російських санкцій, яку прозвали Експертною групою Єрмака-Макфола.

У той час, як Україна розгортає кампанію зі вступу до ЄС і НАТО і водночас бореться за повернення своєї території, Єрмак отримав величезну (дехто вважає, що надмірну) владу як ключовий гравець у воєнному кабінеті Зеленського,

– зазначає видання.

Зазначають, що саме Єрмак фактично тримає кермо влади в уряді та парламенті України, дозволяючи своєму босу "зберігати руки (і свій міжнародний імідж) чистими".

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