В Антикорупційному центрі пояснили, чому Єрмак так швидко відновив адвокатську діяльність
- Андрій Єрмак відновив адвокатську діяльність у січні після того, як залишив посаду керівника Офісу Президента.
- Мартина Богуславець з Антикорупційного центру "Межа" вважає, що це спроба уникнути підозри, хоча адвокатська діяльність не захистить Єрмака від дій НАБУ та САП.
28 листопада 2025 року Андрій Єрмак залишив посаду керівника Офіса Президента. На тлі цього він заявив, що збирається іти на фронт, але так цього і не зробив. Вже цього січня стало відомо, що він відновив право працювати адвокатом.
Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець розповіла 24 Каналу, що в такий спосіб він хоче захистити себе під час майбутніх дій проти нього. Однак навіть адвокатська діяльність йому в цьому не допоможе.
Чому Єрмак так швидко відновив адвокатську діяльність?
Голова Антикорупційного центру "Межа" зауважила, що існує відео, де Міндіч виходить з Офісу Президента і коли його запитали, що він там робив, він відповів: "Ходив до Єрмака". Тому після корупційного скандалу Єрмак не має імунітету, щоб не отримати підозру НАБУ.
Також є скрін з відновленого адвокатського свідоцтва Єрмака, це сталось 23 січня. Ми розуміємо, що він шукає максимальні шляхи, щоб захиститись процесуально у випадку обшуків, щоб говорити, що це місце роботи адвоката,
– пояснила Богуславець.
Зауважте! Єрмак мав майже 25 років адвокатського стажу до початку роботи на держслужбі. Свідоцтво адвоката він отримав ще у 1995 році, а через 2 роки з партнерами заснував ТОВ "Міжнародна правнича компанія".
Водночас навіть в такому випадку підозру Єрмаку може висунути не лише обласний прокурор, а й Олександр Клименко, керівник САП.
Голова Антикорупційного центру "Межа" додала, що Єрмак повинен відповідати за все, що він зробив на посаді керівника ОП. Тут мовиться не лише про операцію "Мідас" – Єрмак збирав незаконні наради силовиків з правоохоронних органів, які фактично мали знищити НАБУ і САП.
Єрмак досі не отримав підозру: що відомо?
- 15 січня на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради мовилось про те, що Єрмак не має статусу підозрюваного у "справі Міндіча". Про це повідомив очільник НАБУ Семен Кривонос.
- Водночас у НАБУ зазначили, що слідчі виконують усі необхідні процесуальні дії, щоб всебічно й неупереджено дослідити обставини провадження та дійти остаточного висновку – чи є в діях Єрмака склад злочину, чи ні.
- В листопаді минулого року НАБУ і САП проводили обшуки у квартирі Єрмака та його кабінеті в Офісі Президента. Тоді детективи вилучили телефони та ноутбуки для детального вивчення інформації з них.