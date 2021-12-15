Андрій Юраш – новий посол України у Ватикані
15 грудня 2021 , 10:59Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський призначив послом України у Ватикані Андрія Юраша. Він – релігієзнавець, колишній глава департаменту у справах релігій і національностей Мінкульту.
Відповідний указ №654/2021 про призначення Юраша оприлюднили на сайті глави держави.
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Юраш – новий посол України у Ватикані
Призначити Юраша Андрія Васильовича надзвичайним і повноважним послом України у Ватикані,
– йдеться у документі.
Нагадаємо, раніше тимчасовим повіреним у справах України при Святому Престолі (Ватикан) був Сергій Кульчицький.
Коротка біографія Андрія Юраша
- Юраш – український релігієзнавець, політолог, експерт з питань державно-церковних відносин, соціології та географії релігії.
- Доцент Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова.
- У 2014 – 2020 роках був директором департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури України.
- Крім того, він є батьком Святослава Юраша – народного депутата від "Слуги народу".
Попередні призначення Зеленським послів
Президент 13 грудня підписав указ про призначення послів України одразу в кількох країнах.
- У Сербії послом став Володимир Толкач – колишній очільник української дипломатичної місії у Кувейті.
- Послом у Нідерландах призначили Максима Кононенка. Раніше він був радником-посланником посольства України у Франції.
- Ярослав Мельник тепер посол на Мальті. Крім того, за сумісництвом він є послом в Італії.
- Послом у В'єтнамі став Олександр Гаман.
- Пані посла України в Сингапурі Катерину Зеленко призначили послом в Брунеї Даруссаламі за сумісництвом.