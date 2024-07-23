Замість парламентської роботи: ЗМІ розповіли, що насправді нардеп Жупанин робить у Лондоні

Розслідувачі проаналізували інстаграм-сторінку дружини нардепа від "Слуги народу" Андрія Жупанина. Вони припускають, що обранець регулярно їздить до коханої у Велику Британію, пропускаючи пленарні засідання.

Ще 2022 році депутат вступив до Лондонської бізнес-школи, що дає йому привід на відповідні турне. Однак, схоже, тривалість перебування Жупанина в столиці Сполученого Королівства значно перевищує попередньо задекларований термін.

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Лондонські "відрядження" нардепа Жупанина

Аналітики згадали статтю про Андрія Жупанина на сайті Лондонської бізнес-школи. У матеріалі йдеться, що раз на місяць Жупанин витрачає 54 години на подорож, аби 48 годин пробути в Лондоні.

Проаналізувавши інстаграм Богдани, дружини Жупанина, розслідувачі припускають, що народний обранець був у Лондоні щонайменше у період від 11 до 16 червня – це 6 днів.

Власне, на одній світлині за 11 червня Жупанин цілує кохану перед дзеркалом розкішної крамниці Decorexi. На іншій – за 16 червня – видно, ймовірно, його відображення в дзеркалі позаду Богдани.



Жупанин цілує дружину в Лондоні на фото за 11 червня / Скриншот з розслідування Bihus.Info



Жупанина помітили на світлині його дружини за 16 червня / Скриншот з розслідування Bihus.Info

Журналісти наголошують, що 18 червня розпочався пленарний тиждень у Верховній Раді в Києві, і на важливих голосуваннях того дня не було Андрія Жупанина. Аналогічна ситуація з голосуваннями за 19 та 20 червня – на них також не прийшов Жупанин.

У згаданій вище статті на сайті Лондонської бізнес-школи Жупанин нарікав на війну, зазначаючи що його інтенсивність роботи у парламенті впала. За словами обранця, більшість законодавчих проєктів пов'язані з оборонними питаннями.

Інтенсивність роботи впала? Особливо, коли замість пленарних засідань обираєш поїздки до Лондона. "Гарне" розставлення пріоритетів під час повномасштабного вторгнення,

– іронічно зауважила журналістка.

Розслідувачі уточнили, що нардеп Жупанин навчається у Лондоні на програмі, як орієнтована на саме ведення бізнесу. За їхніми словами, це не є логічним, оскільки політичні та бізнес-інтереси не повинні перетинатися.

Зверніть увагу! Ще у січні 2023 року президент Володимир Зеленський коментував питання відрядження чиновників за кордон. Він констатував, що відповідні поїздки повинні мати державницьку мету та бути узгоджені з РНБО.

Хочуть (чиновники – 24 Канал) відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби,

– наголошував глава держави.

Він запевняв, що посадовцям більше не вдасться їздити за кордон на відпочинок чи з якою іншою, недержавницькою, метою.

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Апарат Верховної Ради відповів на запит журналістів, що Жупанину після початку повномасштабного вторгнення надавали відпустки без збереження заробітної плати. Також його відрядження не оплачувались з державного бюджету.

Сам обранець, спілкуючись журналістами, запевнив, що їздив у Лондон у робочих – себто депутатських – справах. Крім того, він сподівається застосовувати в Україні здобуті в Лондоні знання.