Знає особисто: "азовець" Кориневич розповів, що на нього напали бійці Третьої штурмової

Ввечері 13 червня двоє невідомих напали на Андрія Кориневича в Івано-Франківську та сильно його побили. "Азовець" опублікував відео, у якому детально розповів про своїх нападників.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Андрія "Коріня" Кориневича.

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Що Кориневич каже про нападників

Військовослужбовець нагадав, що 13 червня він повертався з дружиною з концерту ввечері, коли на нього напали двоє невідомих чоловіків. Він спочатку подумав, що це звичайні грабіжники, але вони не викрали ані особисті речі, ані авто.

Згодом поліція встановила, що це були бійці Третьої штурмової бригади. Деяких я знаю особисто і колись називав своїми друзями,

– заявив Кориневич.

Перший нападник – Крок Семен "Малиш" Валентинович. У 2016 році він притягався до кримінальної відповідальності за крадіжку, у 2018 – за хуліганство та побиття. Під час служби у Третій штурмовій неодноразово притягався до відповідальності за п'яну їзду без водійського посвідчення. У 2024 році напав на офіцера Нацгвардії.

Другого нападника азовець знає по службі. Це – Бондаренко "Віся" Василь. Він був судимий за напад на інкасаторів, а також був у міжнародному розшуку за умисне вбивство. Кориневич підкреслив, що з початком повномасштабного вторгнення Росії за "Вісю" поручився Андрій Білецький.

Третій чекав у машині, поки інші поб'ють військовослужбовця. Це – Білогуб Максим, боєць Третьої штурмової. Раніше не притягався кримінальної чи адміністративної відповідальності.

Андрій Кориневич пояснив, що четвертим фігурантом справи був його старий друг Циганчук "Сова" Сергій, боєць Третьої штурмової бригади. Напередодні нападу чоловіки проводили зустріч та розмовляли, а за день до події Циганчук виїхав за кордон.

"Азовець" припустив, що на нього могли скоїти напад з кількох причин:

він далеко від фронту,

він далеко від Києва та не має сильного захисту в Івано-Франківську,

він в "Азові" вже давно.

До слова, Андрій Кориневич – майор 12 бригади спецпризначення "Азов". Служить у ній з 2014 року, брав участь в обороні Маріуполя та пройшов російський полон.

Кориневич заявив, що він добре знає командира Третьої штурмової бригади Андрія Білецького та, за словами "азовця", без згоди та вказівки того побиття б не сталося.

За Білецьким давно тягнеться сумнівний репутаційний шлейф: крадіжки, кришування, рекет, навіть убивства. Всі добре про це знають, але жодного разу він не поніс покарання за свої дії,

– розповів Кориневич.

Він висловив повагу захисникам та закликав бійців Третьої штурмової бригади звернути увагу на діяльність свого командира. Також Кориневич попросив передати інформацію про нападників у "Азов".

"Азовець" підкреслив, що після війни Білецький збирається йти в політику. "Дайте відповідь самі собі: чи готові ви жити й боронити ту країну, якою будуть керувати бандити", – звернувся Кориневич до бійців.