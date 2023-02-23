"Прилетіло прямо у ліжко": ліквідували заступника начштабу окупантів

В Україні ліквідували окупанта Андрія Максака, який був заступником начальника штабу окупаційних військ із "ДНР". "Бавовна" прилетіла йому просто в ліжко, коли він спав у підвалі.

Про це повідомив половник ЗСУ, блогер Анатолій Штефан ("Штірліц"), він опублікував кадри, які окупанти зняли на місці "демілітаризації" "товариша".

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Заступнику начальника штабу військової частини 2005 старшому лейтенанту Андрію Максаку подарунок прилетів на командний пункт прямо в ліжко,

– йдеться в повідомленні.



Ліквідований воєнний злочинець / Фото телеграм-канал "Штірліц"

На опублікованому відео окупант показує їхню базу, ймовірно, традиційно облаштовану в одній із українських шкіл на захопленій території. Він бідкається, що їхнє розташування накрила "бавовна" від ЗСУ: внаслідок прильоту було зруйновано пункт зв’язку й кімнату для нарад, які загарбники облаштували в підвалі будівлі.

Потім російський воєнний злочинець показав кімнату, де було ліквідовано заступника начальника штабу Максака. Його він назвав за прізвиськом – "Злой".

"А ось тут "Злой" був, спав на цьому ліжку, і прямо йому там ноги йо*нуло. І он вона (ракета. – Ред.) там лежить ще: в землю на півтора метра заглибилася і стирчить. Три плити пробила… Якби вона здетонувала, то тут все на*уй розлетілося б би. А там всі інші ж спали" – розповів на відео окупант.



Наслідки удару по будівлі, де перебував окупант / Скриншот з відео

Окупант розказує про демілітаризацію заступника начштабу окупантів: відео

За даними з проросійських каналів, воєнний злочинець Андрій Володимирович Максак 22 грудня 1982 року народження "демілітаризувався" 13 лютого.

Він був старшим лейтенантом, керував окупантами з в/ч 2005, що належить до так званих внутрішніх військ "МВС ДНР". Пропагандисти про його смерть вказали, що "він достойно пішов із життя на своєму бойовому посту".



Окупанти пишуть про смерть Андрія Максака / Скриншот телеграм-канал "Штірліц"

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