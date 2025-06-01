Убивство Андрія Портнова: Офіс генпрокурора також розслідує справу
- Офіс Генерального прокурора України розслідує вбивство Андрія Портнова у Мадриді.
- Кримінальне провадження за фактом умисного вбивства вже відкрито, досудове розслідування триває.
- Інша інформація щодо розслідування залишається таємницею для захисту правосуддя та правопорядку.
Офіс Генерального прокурора України розслідує вбивство ексрадника Януковича Андрія Портнова у Мадриді 21 травня. Національна поліція вже відкрила провадження за фактом злочину.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відповідь Офісу генпрокурора на запит УП.
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Що відповіли в ОГП на запит видання
У відповіді на запит в Офісі генпрокурора зазначили, що було розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства Андрія Портнова за статтею Кримінального кодексу України про умисне вбивство вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України, процесуальне керівництво – групою прокурорів Офісу генерального прокурора,
– мовиться у листі.
Відповідь на запит УП до ОГП щодо вбивства Андрія Портнова / Фото УП
В ОГП також зазначили, що станом на початок червня досудове розслідування триває.
Щодо інших питань, які ставили журналісти УП, в Офісі Генерального прокурора не відповіли, зазначивши, що ця інформація є таємницею досудового розслідування.
"Розголошення інформації про особу, фактичні обставини можливих кримінальних правопорушень, які перевіряються в ході досудового розслідування…, процесуальних дій у них, може завдати істотної шкоди подальшому досудовому розслідуванню шляхом розголошення таємниці досудового розслідування, що загрожує інтересам держави у виді забезпечення правосуддя та підтримання правопорядку", – зазначено у відповіді на запит.
Що відомо про вбивство Андрія Портнова
Андрія Портнова вбили 21 травня в одному з районів Мадрида біля елітної школи, куди ексрадник Віктора Януковича водив своїх дітей. Наразі поліція шукає особу, яка здійснювала постріл, а також тих, хто причетний до цього злочину.
За даними іспанської поліції, підозрюваних наразі троє, один з яких здійснив щонайменше 9 пострілів, про що свідчить кількість гільз, знайдених на місці злочину. Портнова могли вбити через борги, а свідки описали одного з нападників як високого чоловіка в чорному одязі з помаранчевою сумкою.
Цікаво, що Андрія Портнова планують поховати в Україні. Джерела видання "Еспресо" розповіли, що експосадовця можуть поховати на Звіринецькому кладовищі у Києві.