Ротації від президента: у Кіровоградській ОВА призначили нового голову

У Кіровоградській обласній військовій адміністрації відбулись зміни. Призначили нового голову, яким став Андрій Райкович.

Про це стало відомо з нового Указу президента. Підписав Володимир Зеленський його ще 7 березня.

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Райкович: Головне завдання на посаді – оборона кордонів

Раніше Райкович був міським головою Кропивницького. Він уже публічно відреагував на нову посаду, написавши, що тепер звертатиметься не лише до жителів обласного центру, а й до всієї Кіровоградщини.

Я оперативно беру управління областю. Головне – оборона кордонів, бо ворожі колони вже намагалися вдертися на Кіровоградщину,

– наголосив новий очільник КОВА.

Також він підкреслив, що для нього важлива безперебійна комунікація з кожним керівником території стосовно допомоги армії і захисту жителів. Буде, за словами нового очільника КОВА, і значно якісніша робота штабу із прийому переселенців.

Зазначимо, що раніше посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації обіймала Марія Чорна. Свій відхід вона прокоментувала, зазначивши, що Райкович є "справжнім професіоналом і патріотом краю, тож в області буде порядок".

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