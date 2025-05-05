Привласнив мільйони: ВАКС взяв під варту ексзаступника Андрія Єрмака

У квітні ексзаступнику керівника Офісу Президента України Андрію Смирнову повідомили нову підозру у легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі. 5 травня йому обрали запобіжний захід.

Суд призначив запобіжний захід Смирнову у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 18 мільйонів гривень до 22 травня, передає 24 Канал із посиланням на Центр протидії корупції.

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У чому підозрюють Смирнова

За версією слідства, Смирнов набув об'єктів нерухомого та рухомого майна на суму понад 17 мільйонів гривень, що на 15,7 мільйона гривень перевищує його законні доходи.

Крім того, у 2019 – 2021 роках Смирнов незаконно набув кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 квадратів на Одещині.

Довідка: Андрій Смирнов був заступником керівника Офісу Президента України з 10 вересня 2019 по 29 березня 2024 року.

Для маскування таких дій він звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об'єктів майже 6,5 мільйона гривень.

Готове майно, яким фактично користувався топпосадовець, спочатку оформили на товариство, а після повідомлення йому про підозру у травні 2024 року переоформили на довірену особу.

Крім того, відомо, що у 2022 році до Смирнова звернувся власник будівельної компанії з пропозицією надати хабар у вигляді робіт та послуг на суму 100 тисяч доларів США для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі. За це він просив посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, в якому переміг конкурент, а у новому тендері – забезпечити перемогу його компанії. Смирнов прийняв пропозиці та, скориставшись службовим становищем, домігся ухвалення АМКУ "потрібного" рішення.

28 травня 2024 року Смирнову обрали запобіжний захід у вигляді 10 мільйонів гривень застави, яку наступного дня було сплачено.