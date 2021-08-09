У Росії спорт ніколи не був і не є поза політикою, – Андріюк про ситуацію з Магучіх

Росія є спадкоємицею Радянського Союзу та його імперських амбіцій. У СРСР спорт завжди був та залишається інструментом політичної пропаганди.

Таку думку в ефірі авторської програми Дмитра Гнапа і Дениса Казанського "Між іншим" на 24 каналі озвучив спортивний журналіст Костянтин Андріюк. Втім деякі українські спортсмени та чиновники навіюють мантру про "спорт поза політикою".

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"У Росії спорт ніколи не був, не є і не буде поза політикою в найближчі десятиліття", – заявив Андріюк.

Пропаганда на Олімпіаді в Ріо

Спільне фото українки Ярослави Магучіх з росіянкою Марією Ласіцкене на Олімпіаді-2020 стало приводом для скандалу . На спортсменку полилася хвиля критики, а окремі спортсмени та посадовці стали на її захист.

Спортивний журналіст слідкував не лише за Олімпіадою-2020, а й за іграми 2016 року в бразильському Ріо. Тоді російська пропагандистка Ольга Скабєєва потрапила на літак з українськими легкоатлетами та записала низку інтерв'ю.

"Вона попереписувала інтерв'ю просто в літаку з українськими спортсменами й видала сюжет про те, що жодної війни немає, що спорт – це друзі, мир, брати", – розповів Андріюк.

Не лише на Олімпійських іграх у Ріо, але й у всіх інших змаганнях, російські пропагандисти слідкували за українцями. Їхні спортсмени скрізь тягнули українських олімпійців у свої обійми, фотографували й використовували світлини для маніпуляцій.

"Якщо українські олімпійці зараз, у 2021 році цього не розуміють, мені важко чимось їм допомогти", – зазначив Андріюк.

Магучіх стала ще однією темою для маніпуляцій

Спортсменка Ярослава Магучіх, яка формально є представницею Збройних сил України, опинилася поруч з Марією Ласіцкене, капітаном російської армії. Журналіст переконаний, що сталося це невипадково.

"Все це робиться спеціально, щоб затягнути її до цього й потім маніпулювати", – наголосив Андріюк.

За його словами, з Ласіцкене уже могли провести "політичну обробку", бо в Росії завжди маніпулюють спортом.

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Критика олімпійців

Журналіст пояснив, що може зрозуміти наявність спільних тренувань та підготовки в олімпійців. Українці спілкуються з росіянами їхньою мовою, адже жоден росіянин українською не розмовляє.

Але розповідають про те, що "одна мова",

– підкреслив Андріюк.

Він додав, що на українських спортсменів, які ручкалися та обіймалися з людьми, котрі опинилися в полоні кремлівських пропагандистів, полилася чимала критика. Певною мірою олімпійців шкода, але це – чи не єдиний спосіб для них зрозуміти головний меседж.

"Чим швидше їм це донесуть, навіть через публічний осуд, тим краще буде для нашої країни", – резюмував Андріюк.

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