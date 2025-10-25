Про це пише 24 Канал із посиланням на RMF24.

Що відомо про суд проти Анджея Дуди?

Справу у Варшавському окружному суді 25 жовтня відкрито через суперечливий коментар, у якому Дуда, реагуючи на глядачів фільму "Зелений кордон", використав фразу, що відсилає до часів нацистської окупації.

Позов проти політика подав Центр моніторингу расистської та ксенофобної поведінки, а оголошення рішення суд відклав до 6 листопада. Під час першого засідання голова Центру моніторингу Конрад Дульковський заявив, що сприйняв слова Дуди особисто, зокрема тому, що сам був глядачем фільму.

Президент Дуда не вперше під час свого правління атакував певні суспільні групи. Але цього разу я сприйняв це як персональний напад,

– сказав він.

Дульковський зауважив, що особа, яка обіймає настільки високу державну посаду, повинна нести відповідальність за свої слова.

Яким чином Дуда образив поляків?