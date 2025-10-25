Про це пише 24 Канал із посиланням на RMF24.
Дивіться також Дуда здивував новою заявою про Україну та війну: у чому справа
Що відомо про суд проти Анджея Дуди?
Справу у Варшавському окружному суді 25 жовтня відкрито через суперечливий коментар, у якому Дуда, реагуючи на глядачів фільму "Зелений кордон", використав фразу, що відсилає до часів нацистської окупації.
Позов проти політика подав Центр моніторингу расистської та ксенофобної поведінки, а оголошення рішення суд відклав до 6 листопада. Під час першого засідання голова Центру моніторингу Конрад Дульковський заявив, що сприйняв слова Дуди особисто, зокрема тому, що сам був глядачем фільму.
Президент Дуда не вперше під час свого правління атакував певні суспільні групи. Але цього разу я сприйняв це як персональний напад,
– сказав він.
Дульковський зауважив, що особа, яка обіймає настільки високу державну посаду, повинна нести відповідальність за свої слова.
Яким чином Дуда образив поляків?
Мовиться про фільм Агнешки Голланд, що розповідає про гуманітарну кризу на кордоні Польщі й Білорусі, спричинену режимом Лукашенка у 2021 році. Це вигадана історія, яка заснована на реальних фактах "гібридної війни" Білорусі проти Європейського Союзу.
Скандал розпочався з різкої критики стрічки радикальними політиками, оскільки в ній показана жорстокість не лише білоруських, а й польських прикордонників у ставленні до мігрантів із країн Близького Сходу й Африки.
"Той факт, що пані Голланд таким чином показує польських службовців, які виконують свою роботу для польського суспільства, для безпеки всіх нас, безпеки Польщі, то я не дивуюсь, що офіцери Прикордонної служби, які подивилися цей фільм, використовували гасло "Тільки свині сидять в кінотеатрі", – сказав Анджей Дуда.
У 2024 році стало відомо про те, що Дуда постане перед судом за свої слова в бік глядачів фільму "Зелений кордон".