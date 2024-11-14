Питання у грошах: Дуда впевнений, що Трамп не дозволить знищити Україну

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Дональд Трамп не дозволить Росії знищити Україну. Причиною цього може стати повага Трампа до грошей американських платників податків.

Анджей Дуда зазначив, що Трамп багато разів наголошував на важливості грошей американських платників податків, передає 24 Канал з посиланням на канцелярію польського президента.

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Чому Трамп не дозволить Росії знищити Україну

За словами президента Польщі, раніше на форумі НАТО Трамп казав, що всі витрати США є грошима, зібраними в бюджет з американських платників податків. Президент США вважає своїм обов'язком поважати ці гроші.

Ми знаємо, президент Дональд Трамп є успішною людиною. Він, звичайно, природжений боєць, він любить битися і, перш за все, не любить програвати – він переможець, що також показали останні вибори США,

– каже Дуда.

США виділили на допомогу Україні значні кошти у вигляді різної бойової техніки. Саме тому польський президент вважає, що Трамп не дозволить Росії знищити Україну.

Дуда зазначає, що тут мова йде про повагу до грошей американських платників податків та про те, що Америка долучилася та не програла.