Ангела Меркель скасувала свій запис на вакцинацію, – ЗМІ

Канцлерка Німеччини скасувала свій запис на вакцинацію від коронавірусу. Ймовірна причина – присутність Меркель на закритому засіданні.

Ангела Меркель була записана на вакцинацію на 11 квітня. Проте німецька газета повідомляє, що запис скасували. Це зробили через онлайн-сервіс запис до лікарів Doctolib.

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Де мала вакцинуватись Ангела Меркель

За інформацією видання, вакцинація пацієнтки на ім'я Ангела Меркель була запланована в центрі вакцинації на території колишнього аеропорту Темпельгоф. Тут використовують вакцину британсько-шведського виробника AstraZeneca. Але запис скасували.

Яка ймовірна причина скасування запису

Ангела Меркель 11 квітня була на закритому засіданні блоку Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС).

На засіданні були лідери союзів Армін Лашет і Маркус Зедер.

Вони заявили, що готові поборотися за посаду канцлера.

Коли відбудеться вакцинація Ангели Меркель

Канцлер буде вакцинована якомога швидше і повідомить про це громадськість,

– сказав прессекретар уряду Штеффен Зайберт.

У грудні 2020 року Ангела Маркель говорила, що вакцинується тоді, коли "настане її черга".

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