Ангела Меркель скасувала свій запис на вакцинацію, – ЗМІ

Канцлерка Німеччини скасувала свій запис на вакцинацію від коронавірусу. Ймовірна причина – присутність Меркель на закритому засіданні.
Джерело:Bild
Ангела Меркель була записана на вакцинацію на 11 квітня. Проте німецька газета повідомляє, що запис скасували. Це зробили через онлайн-сервіс запис до лікарів Doctolib.
До слова Влада Німеччини пообіцяла привілеї для вакцинованих від COVID-19: що їм дозволять
Де мала вакцинуватись Ангела Меркель
За інформацією видання, вакцинація пацієнтки на ім'я Ангела Меркель була запланована в центрі вакцинації на території колишнього аеропорту Темпельгоф. Тут використовують вакцину британсько-шведського виробника AstraZeneca. Але запис скасували.
Яка ймовірна причина скасування запису
- Ангела Меркель 11 квітня була на закритому засіданні блоку Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Християнсько-соціального союзу (ХСС).
- На засіданні були лідери союзів Армін Лашет і Маркус Зедер.
- Вони заявили, що готові поборотися за посаду канцлера.
Коли відбудеться вакцинація Ангели Меркель
Канцлер буде вакцинована якомога швидше і повідомить про це громадськість,
– сказав прессекретар уряду Штеффен Зайберт.
У грудні 2020 року Ангела Маркель говорила, що вакцинується тоді, коли "настане її черга".
Коротко про вакцинацію в Німеччині
- Вакцинація в Німеччині почалась 27 грудня 2020 року. Тоді 26 грудня 2020 року першою вакцину отримала 101-річна жінка.
- Першими в країні вакцинували людей, яким виповнилося 80 років, співробітників будинків для людей похилого віку та медиків.
- Згодом людей старших 70-річного віку та людей, які забезпечують функціонування держави (поліція, охорона, пожежники тощо).
- Станом на 11 квітня, за інформацією Інституту Роберта Коха першу дозу вакцинації в Німеччині вже отримали 15,9% населення, а другу – 6,1% населення.