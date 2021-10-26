В Ангели Меркель закінчились повноваження канцлерки Німеччини

У Німеччині відбулося перше засідання нового скликання Бундестагу. Саме із цього дня повноваження Ангели Меркель припиняються.

Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр попросив Ангелу Меркель продовжити урядову діяльність до обрання нового канцлера. Про це повідомляє Офіс президента.

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Меркель не може відмовити

Термін повноважень канцлера та федерального міністра офіційно закінчується установчою сесією парламенту. Штайнмаєр вже 26 жовтня у палаці Бельвю передасть посвідчення про звільнення членам федерального уряду.

Втім, президент офіційно попросив Ангелу Меркель продовжувати виконувати обов'язки канцлерки. Цей крок звичний у випадках, коли нового главу уряду ще не обрали під час засідання нового Бундестагу.

Стаття 69 Основного закону Німеччини передбачає, що федеральний президент може вимагати від канцлера або міністра продовжити діяльність до призначення наступника. Ні канцлер, ні міністр не можуть відмовити в цьому.

Ангела Меркель не буде канцлеркою Німеччини: коротко