На Миколаївщині зникла 8-річна Ангеліна: до пошуків дівчинки залучили військових

У Миколаївській області тривають активні пошуки 8-річної дівчинки. Дитину намагаються знайти поліцейські, військові та місцеві цивільні жителі.

Інцидент стався у селі Лепетиха Березнегуватської громади Миколаївської області. Ангеліна Чугай зникла з дому ввечері 1 березня та не повернулася.

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Як проходять пошуки

Після отримання повідомлення про зникнення дівчинки на Миколаївщині розгорнули пошукову поліцейську операцію та створили оперативний штаб під контролем керівництва обласного главку поліції.

До пошуку залучений особовий склад місцевого відділення поліції, районного відділку, найближчих відділень, оперативники і ювенали обласного управління поліції, кінологи, військові та мешканці села,

– мовиться у повідомленні.

Наразі тривають активні пошуки дитини. Правоохоронці перевіряють село Лепетиха та околиці, зокрема і за допомогою аеророзвідки. Обстежуються колодязі, покинуті будівлі, лісосмуги, пустирі тощо.

Правоохоронці закликали терміново телефонувати на спецлінію за номером 102 всіх, хто може допомогти встановити місце перебування 8-річної Ангеліни або поділитися іншою корисною інформацією, яка допоможе знайти дитину.

У селі Лепетиха шукають Ангеліну Чугай / Фото Поліції Миколаївщини

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