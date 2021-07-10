В Англії бояться, що летючі мурахи зірвуть фінал Євро-2020

Матч між Англією та Італією на "Вемблі" може опинитися під загрозою зриву. Вчені побоюються, що стадіон, де відбуватиметься фінальна гра Євро-2020, можуть атакувати летючі мурахи.

Побоювання щодо можливого зриву поєдинку збірних Англії та Італії висловили у Британській метеорологічній службі.

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Летючі комахи загрожують фіналу Євро-2020

Метеорологи з Великої Британії зафіксували мільйони летючих мурах над деякими районами Лондона. За певних умов, комахи можуть опинитися на стадіоні "Вемблі" саме в день матчу Англії та Італії.

Експерти непокояться, аби комахи не зірвали фінальну гру Чемпіонату Європи з футболу.



Схожі інциденти на попередніх чемпіонатах з футболу

На ЧС-2014 футбольне поле під час одного із матчів окупувала сарана. Величезний коник сів на руку Хамес Родрігес під час того, як він виконував пенальті.

На Євро-2016 серед глядачів поєдинку були метелики. Тоді кадри з Кріштіану Роналду, який плаче, і метеликом на його обличчі облетіли весь світ.

Фінал Євро-2020 відбудеться в неділю, 11 липня. Розпочнеться гра між збірними Англії та Італії о 22:00. Матч прийме стадіон "Вемблі" в Лондоні.