Російська пропаганда різко змінила риторику щодо США після заяв Дональда Трампа. Кремлівські медіа відмовилися від терміна "англосакси", а топ-пропагандисти тепер мріють про "велику трійку" Росія – США – Китай.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на опозиційне видання The Moscow Times, визнане в Росії "небажаною організацією". Російська пропаганда здійснила несподіваний розворот у ставленні до США.

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Російські пропагандисти змінили ставлення до США

Після останніх заяв Дональда Трампа з ефірів кремлівських топ-пропагандистів зникло улюблене слово "англосакси", яке роками використовували для позначення американців.

Яскравий приклад – Дмітрій Кисельов, який ще нещодавно погрожував стерти США в "радіоактивний попіл". Тепер у своїх ефірах він мріє про "велику трійку" держав: Росію, Китай і США, а НАТО та ЄС називає "неіснуючими політичними силами".

Змінився і тон Владіміра Соловйова. Колись він обзивав США "слугами сатани", а тепер ніжно називає Трампа "Трампушкою" і захоплюється його намірами анексувати Гренландію та забрати Панамський канал.

Така зміна не випадкова. Як пише The Moscow Times, у лютому Кремль розіслав пропагандистам нові методички, у яких їм наказано змінити риторику щодо США.