В Анкарі прогримів вибух на об’єкті аерокосмічної корпорації: влада каже про теракт, є жертви

В Анкарі вдень, 23 жовтня, прогриміли вибухи. За даними місцевої преси, гучно було біля об'єкта аерокосмічної корпорації.

Наразі відомо про наявність жертв і постраждалих. Про це пише CNN Türk із посиланням на заяви місцевої влади.

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В Анкарі чули вибухи та постріли

Турецькі ЗМІ повідомляють, що приблизно за 40 кілометрів від Анкари біля об'єкта аерокосмічної корпорації пролунали вибухи, слідом за якими чути постріли. Саме у цьому місці, за даними преси, виготовляють безпілотники Anka і модернізують винищувачі F-16.

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До місця події відправлені військові та правоохоронці. Спершу у мережі повідомляли про "терориста смертника". Станом на зараз пишуть, що нападники все ще можуть перебувати на місці події.

Вибухи та постріли в Анкарі: дивіться відео

За попередньою інформацією, терористи діяли в парі. Один з них активував пояс смертника (саморобний вибуховий пристрій – 24 Канал), а інший відкрив вогонь. Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая заявив, що є загиблі й поранені.

Нагадаємо, вранці 1 жовтня біля будівлі Міністерства внутрішніх справ Туреччини в Анкарі трапився вибух. Причиною вибуху була спроба теракту. Влада повідомляла, що теракт влаштували двоє чоловіків. Відомо, що вони під'їхали до будівлі Головного управління безпеки МВС на комерційному автомобілі.