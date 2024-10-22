"Чуйна та життєрадісна": спогади про 14-річну Анну, яка загинула з рідними у Сумах під час атаки

Росія вночі 22 жовтня обстріляла "Шахедами" приватний житловий сектор у Сумах, унаслідок чого загинули люди. Жертвами стали 14 річна Анна Кушнарьова, її мама та тітка.

Друзі та знайомі кажуть, що дівчинка була добра й життєрадісна. Про це пише видання "Кордон.Медіа".

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Що відомо про сім'ю Кушнарьових

У момент цинічної атаки вдома, окрім загиблих, перебував батько Анатолій, але у момент удару він вийшов на подвір'я, що врятувало йому життя. У чоловіка діагностовані множинні переломи та інші травми. Наразі він перебуває у лікарні.

Окрім доньки Анни та дружини Ірини, Анатолій втратив свою рідну сестру.

У сім'ї також є старший син. Він проживає у Києві, а як дізнався про трагедію, одразу вирушив до Сум.

Загибла Анна разом із мамою Іриною / Фото із соцмереж

Ірина уже давно працювала в одній із лікарень Сум.

Анна ж навчалася у 9 класі Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27. Дівчинка мала песика Юму, з яким займалася та успішно брала участь у змаганнях з кінологічного спорту аджиліті.

Відомо, що улюбленець Анни вижив та перебуває наразі у ветеринарній клініці.

Анна на кінологічних змаганнях / Фото із соцмереж

Як відгукуються знайомі про загиблу Анну Кушнарьову

"Це була чудова життєрадісна дитина, яка прагнула результатів і плакала через те, що щось не виходило. Але ми завжди знаходили рішення і досягали результатів. Я була розбита новиною … в мене немає слів, щоб виразити ненависть до Росії", – розповіла кінолог Олександра, яка займалася деякий час із собакою Анни.

Вчителі дівчинки згадують її доброю, товариською та старанною ученицею.

Колектив учителів, працівників та учнів глибоко сумує з приводу трагічної загибелі учениці 9 класу нашої школи та її рідних. Добра, товариська, чуйна, життєрадісна дівчина, старанна учениця, наша розумашка… Немає слів, щоб висловити всю тугу, біль та скорботу,

– написали працівниця школи Юлія Резонтова.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та друзям загиблих. Вічна та світла пам'ять!