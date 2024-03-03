Пішли уві сні і не мучилися: одесит Сергій розповів про загиблу дружину та крихітного сина

Сергій втратив дружину Анну та сина Тимофія в Одесі, коли Росія атакувала дронами-камікадзе це місто. Він розповів про результати експертизи.

Сергій Гайдаржи прокоментував атаку "Шахедами" на Одесу, що сталася у ніч з 1 на 2 березня. Чоловіку та його доньці вдалося дивом врятуватися.

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Що розповів глава родини

Чоловік дав зрозуміти, що його дружина та син загинули уві сні.

Лікарі зробили експертизу та сказали, що вони (дружина та син – 24 Канал) пішли уві сні удвох. Їх знайшли поруч. Анечка як заснула, ручка ось так. І Тимофій, як він спав, ручками вгору, як, знаєте, дітки зазвичай сплять. Вони були разом, і це дуже швидко відбулося. Вони не мучилися,

– заявив Сергій.

Він додав, що для нього це теж було важливо.

Сергій розповів про результати експертизи: відео видання "Думская"



Нагадаємо, що 2 березня Сергій та його маленька донька вижили під час атаки російським дроном-камікадзе на житлову багатоповерхівку. Чоловік із самого ранку чекав на результати рятувальної операції та сподівався на диво. На жаль, ввечері того ж дня рятувальники знайшли тіло малюка, який спав в обіймах мами. Це була його дружина Анна та 4-місячний Тимофій.

Загинула ще одна сім'я

, Гайдаржи – віряни. Загибла Анна була донькою пастора баптистської Одеської Пересипської Церкви Миколи Сидака.

Внаслідок російської агресії в Одесі також загинула родина військових. Це полковник Олег Володимирович Кравець – колишній заступник командира 56 бригади з морально-психологічного забезпечення.

Окупанти також забрали життя в його дружини Тетяни, яка теж служила у цій бригаді. Крім того, через атаку дроном-камікадзе загинули діти подружжя. Це 10-річний Сергій, 8-річна Злата та 7-місячна Ліза.

В Одесі відомо про 12 загиблих, серед яких 5 – діти. Ще 8 людей постраждали. Співробітники ДСНС врятували 5 людей.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним, близьким, друзям та знайомим всіх загиблих в Одесі внаслідок російської атаки.