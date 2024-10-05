Єдина без погонів, але зі званням: Путін зробив свою племінницю контр-адміралом

Владімір Путін вкотре вирішив просувати своїх родичів у політиці. Тепер російський президент взявся за свою племінницю Анну Цивільову, яка отримала звання контр-адмірала.

Це звання відповідає чину дійсного державного радника 3 класу. Про це пишуть у росЗМІ, передає 24 Канал.

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Племінниця Путіна отримала нове звання

У червні 2024 року двоюрідна племінниця Путіна Анна Цивільова отримала посаду заступника міністра оборони. Нині ж російський президент вирішив знову допомогти рідні й надав їй нове звання.

Так, статс-секретар російського міноборони Цивільова отримала чин дійсного державного радника 3 класу. Він відповідає військовим званням генерал-майора та контр-адмірала.

Цікаво, що Цивільова раніше не мала жодного чину і звання. Однак, для рідні Путіна це не проблема, і нині племінниця російського президента – єдина серед заступників міністра оборони, у котрої немає погонів.

Усі інші заступники міністра оборони мають чин дійсного державного радника 1 класу. Такий чин і у міністра оборони Андрія Бєлоусова.

У росЗМІ додають, що на сайті міноборони мовиться, що чин 1 класу отримують цивільні службовці "після успішного завершення випробування". Якщо випробування не було, то такий чин надають автоматично через 3 місяці після призначення. Цивільову ж призначили в міноборони Росії 17 червня, а статс-секретарем – 17 серпня.

Настільки швидким просуванням кар'єрними сходами похвалитися може не кожен заступник міністра. Як пишуть у росЗМІ, міністр сільського господарства Ольга Лут була заступницею міністра у 2018 році, а чин 3 класу отримала лише через 5 років – у 2023. Навіть на посаді міністра Лут залишається з чином 3 класу.

Цікаво, що Цивільова – перша з рідні Путіна, хто отримав важливу державну посаду. Хоча у біографії приховується факт родинних зв'язків, а у ЗМІ раніше писали про її дівоче прізвище Логінова, але насправді Цивільова – донька двоюрідного брата Путіна – Євгенія Путіна.