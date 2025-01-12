Бербок виступила за збільшення військової підтримки для України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін має надати Україні більше військової допомоги, ніж передбачено у поточному бюджеті, Вона підкреслила, що це важливо для безпеки Європи.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Spiegel. Вона наголосила, що відмова від додаткової допомоги послабить здатність України захищатися.

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Бербок закликала Німеччину надати Україні більше зброї

Анналена Бербок закликає надати Україні більше військової допомоги, ніж передбачено бюджетом. Вона вважає, що це ключ до захисту як України, так і Європи.

Під час зустрічі в Саудівській Аравії, присвяченій майбутньому Сирії, Анналена Бербок прокоментувала суперечки всередині уряду Німеччини щодо збільшення військової допомоги Україні.

Вона наголосила, що відмова від додаткового пакету зброї послабить здатність України захищатися, що, своєю чергою, ставить під загрозу безпеку Європи та самої Німеччини.

У коментарі для Spiegel вона заявила, що надання Україні допомоги – це найкращий внесок у спільну безпеку.

Нагадаємо, що раніше в уряді Німеччини виникла суперечка щодо додаткового пакету військової допомоги на суму близько 3 мільярдів євро. Його підготували Бербок та міністр оборони Боріс Пісторіус у відповідь на запити України. Однак канцлер Олаф Шольц виступив проти, заявивши, що вже запланованої допомоги достатньо.

Ця суперечка, за словами журналістів, може бути пов’язана з політичною конкуренцією напередодні дострокових виборів у лютому.