Аномальна спека в Канаді призвела до смерті майже 500 людей

Жахлива спека у Канаді призводить до людських жертв. Лише у провінції Британська Колумбія за 5 днів раптово померли щонайменше 486 людей.

Головна коронерка Британської Колумбії Ліза Лапоінт заявила, що більшість смертей спричинила аномальна спека.

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Зазвичай за 5 днів у провінції реєстрували приблизно 165 випадків раптової смерті. Однак з 25 по 30 червня їхня кількість зросла до 486.

Ми вважаємо, що спека, швидше за все, є причиною багатьох із цих смертей, але це вимагає підтвердження,

– зазначила Лапоінт.

Вона додала, що багатьох померлих знайшли у їхніх власних "жарких і не вентильованих" будинках.

Коронерка переконана у тому, що офіційна кількість раптових смертей найближчим часом буде збільшуватися, адже не всі з них вже зафіксовані в базі. Наразі реєстрація випадків затримується через стрімке зростання смертності в деяких районах.

"Важливо, щоб ми звертали увагу на той факт, що кожна зареєстрована смерть – це людина, яка має сім'ю і людей, які дбали про неї", – додала Лапоінт.

Влада намагається запобігати смертям

За останні 3 – 5 років в провінції Британська Колумбія підтвердили всього 3 смерті, пов'язані зі спекою. Тому така ситуація застала канадців зненацька.

"Ми раніше не зіштовхувалися з таким в провінції. Нам треба було трохи часу, щоб прискорити наші дії", – наголосила посадовиця. Тепер влада відчуває себе набагато впевненіше, тому що може швидше реагувати.

Лапоінт запевнила, що експерти вивчатимуть закономірності смертей.