Аномальна спека насувається на Україну: у Львові вже впав температурний рекорд 60-річної давності

У Львові стовпчики термометрів перевищили позначку в +30 °C, оновивши історичний максимум середини минулого століття. Як повідомляє видання ZAXID.NET, це лише початок потужної хвилі спеки, яка найближчими днями накриє Україну та випробовуватиме мешканців західних регіонів температурами до +38 °C.

За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 25 червня повітря у місті прогрілося до +30,2 °C. Це абсолютний максимум для цієї дати за весь час офіційних метеорологічних спостережень у Львові.

Попередній рекорд становив +29,2 °C. Ця позначка залишалася нездоланною майже 60 років – її фіксували лише двічі, у 1951 та 1967 роках. Цьогорічна літня спека перевершила історичний показник одразу на цілий градус.

Попереду – пік спеки та різке похолодання

Синоптики попереджають, що з 26 червня хвиля аномального тепла пошириться на більшу частину території України. Найважче доведеться мешканцям західних областей, де прогнозують екстремальні +38 °C. Така погода протримається кілька днів, після чого атмосферні фронти принесуть різке похолодання.

Цьогорічна погода постійно дивує українців контрастами. Наприклад, ще у травні у Львові зафіксували температурний рекорд із протилежним знаком – тоді вночі стовпчики термометрів опустилися до аномальних для кінця весни +2,2 °C.

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