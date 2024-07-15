+57 на Хрещатику та +65 на Володимирській гірці: вимірювання температури в Києві шокує

У телеграм-каналі "Містознавство" показали результати вимірювання температури в публічних просторах столиці. Їх провели інфрачервоним пірометром Benetech GM321.

Спека не відпускає Україну. І хоча синоптики прогнозують дощі в низці регіонів, усе одно найближчим часом буде дуже жарко.

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Чому в містах так спекотно влітку

На прикладі публічних просторів Києва наочно покажу, наскільки тінисті та трав'янисті поверхні прохолодніші за поверхні під сонцем та зі штучних матеріалів,

– ідеться в матеріалі.

Шокуючі температури в Києві до +65 / Фото "Містознавство"

У "Містознавстві" пояснили: в містах дуже спекотно через щільну забудову. Вона поглинає багато тепла, а потім віддає його.

"Розвиток міста спричиняє нищення зелених насаджень, збільшення асфальтованих площ та хаотичну забудову, що перешкоджає охолодженню вітрами. Це призводить до феномену "теплового острову", коли в місті відчутно тепліше, аніж за його межами", – розповіли в дописі.

Вихід є – слід повернути рослини в місто. У тіні дерев і кущів прохолодніше, трава віддає тепло менше, ніж асфальт, вертикальне озеленення та зелені дахи зменшують температуру будівель. А ще всі рослини охолоджують повітря, використовуючи його тепло для випаровування води. Тому треба озеленювати всі вулиці, а не сподіватися, що парки допоможуть.

Це вже роблять у різних країнах, створюючи зелені коридори та дахи-сади. Київ у 2022 році запустив програму #містоживихстін та передав сто паростків винограду районним адміністраціям. І результати не забарилися.



Вертикальне озеленення в Києві / Фото Дарницька РДА

Проте наведені фіксації надвисоких температур у столиці наочно доводять, що в столиці замало зелені.

У центрі Києва біля цирку неможливо сидіти на нових лавочках / Фото "Містознавство"