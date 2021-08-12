Аномальна спека в Європі: стовпчики термометрів сягнули рекордної позначки

На італійському острові Сицилія 11 серпня метеорологи зафіксували новий температурний рекорд. Там стовпчики термометрів перетнули позначку в +48,8 градуса.

Про новий температурний рекорд Європи центр з гідрометеорології повідомляє з посиланням на автоматичну метеостанцію у місті Siracusa.

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11 серпня під впливом аномальної хвилі тепла африканського походження ("теплового купола"), на острові Сицилія максимальна температура повітря досягла значення +48,8 градуса,

– йдеться у повідомленні.

Інформацію підтвердив місцевий агрометеорологічний центр.

Такий показник є новим рекордом за весь час інструментальних спостережень не тільки Італії, а також і всієї Європи.

Нагадаємо, попередньою максимальною температурою повітря був показник у +48 градусів. Його зафіксували в Афінах 10 липня 1977 року.

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