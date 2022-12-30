+14 градусів і жодного снігу: в яких областях чекати аномальне потепління

Вже в перші дні січня в Україні прогнозують аномальне потепління. Температура повітря навіть може сягнути 14 градусів вище нуля. Натомість про снігопади наразі не йдеться.

Українців попереджають про аномальне тепло

У перший день січня на Заході та частково Півдні повітря прогріється аж до +11..+13 градусів. Натомість у центральній частині – в середньому +8...+ 10 градусів.

Прохолодніше буде на Сході. Однак, і там стовпчик термометра не опуститься вдень нижче 4 градусів тепла. Тим часом вночі у східних областях температура повітря сягатиме +1...+3 градуси Цельсія. Тож жодного снігу на Новий рік не прогнозують.

Прогноз погоди на 1 січня 2023 року / Скриншот з Укргідрометцентру

Читайте також Яка буде зима у Львові у 2023 році

Яка буде погода наступного тижня

Перший тиждень 2023 року, ймовірно, буде по-весняному теплим. Вже 2 січня на Львівщині та в Криму повітря прогріється до +12..+14. На один-два градуси нижче буде на Івано-Франківщині, Волині та Рівненщині.

Натомість найпрохолодніше знову на Сході та частково в центральній частині України. Однак, навіть вночі температура повітря опуститься до щонайменше 2 градусів тепла.

Прогноз погоди на 2 січня 2023 року / Скриншот з Укргідрометцентру

Прогноз погоди на 3 січня 2023 року / Скриншот з Укргідрометцентру