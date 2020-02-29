Аномально тепла зима: які наслідки для українських міст

Зими у 2020 році насправді й не було. Синоптики запевняли, що така ситуація не є нормальною. Чим небезпечні аномально теплі зими, дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

Платіжки в Києві

Киянин Михайло показав свої платіжки. У порівнянні з 2019 роком за житло зимою – платив відчутно менше, а все через плюсову температуру за вікном. У будинку має індивідуальне опалення, тому температуру регулював самостійно.

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"Для прикладу, в попередньому в минулому році (2019 – 24 канал) водночас було 200 кубів газу, тобто економія у два рази. За місяць ми платили десь 1500 гривень, а в цьому році 700-750 гривень", – пояснив киянин Михайло Гаврилюк.



Платіжки киянина Михайла

Завдяки аномальному теплу зекономила і вся країна. У 2020 році зимовий сезон закінчується з рекордними запасами газу. Попри це, менші цифри у платіжках побачили не всі. Усі, хто живе в будинках з централізованим опаленням, де самостійно регулювати температуру неможливо, зимували з відкритими вікнами.

"Дуже багато людей мали в себе у квартирах температуру 26-28 градусів тепла. Будинки не мають індивідуальних теплових пунктів з системою погодного регулювання", – розповіла енергетична експертка Тетяна Бойко.

Снігоприбиральна техніка у Львові

Україну не замітало снігом, тож неабияк заощадили міські адміністрації. Наприклад, у Львові вперше за багато років снігоприбиральна техніка стояла без діла.



Снігоприбиральна техніка

"Ми техніку знімали частково з чергування – це й економія бюджетних коштів. Крім того машини не виїжджали ні вдень, ні вночі, тому що не падав сніг", – розповіла заступниця міського голови Львова Ірина Маруняк.

Ведмеді в Житомирі

А в Житомир ведмеді прокинулися від сплячки ще в січні. Хоча, як правило, сплять до квітня. Екологи кажуть, такі погодні аномалії неабиякий стрес для природи.

"Великі тварини такі як ведмеді переплутали зиму з весною і літом, тому вони просто не засинали. Це призводить до виснаження їх організму", – заявила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.



Ведмеді прокинулися в Житомирі

Водночас аграрії заспокоюють. Врожаю поки нічого не загрожує – озимі впорядку. Однак, через відсутність снігу може бути засуха, тому сподіваються на дощі весною.

А ще в теплу зиму легше захворіти, бо в плюсовій температурі віруси краще передаються. Втім епідеміологи заспокоюють, що у 2020 році українці хворіли менше.

"Станом на 8 тиждень ми маємо захворювань на 9% нижчу, ніж за антологічний період минулого року (2019 – 24 канал). Тобто погода сприяє поширенню захворювань, але не є головним фактором у їх реєстрації", – заявила лікар-епідеміолог Оксана Кушалко.

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Тим часом в парку все більше людей ходять в легких куртках та кросівках. А дітки замість санчат їздять на велопробігах. Розповіли, що така зима їм до душі, але за снігом сумували.