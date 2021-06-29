Аномальної спеки стає більше: метеорологиня розповіла про зміни клімату в Україні

Через кліматичні зміни в Україні фіксують все більше погодних аномалій. А останні 5 років стали рекордно теплими.

Про зміни клімату та спеку в ефірі одного із телеканалів розповіла завідувачка відділом прикладної метрології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

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Причини аномальної спеки в Україні

Ми справді спостерігаємо, що протягом останніх днів, місяців і навіть років у нас все частіше відзначаються аномальні погодні умови, все більше погодних екстремумів,

– заявила Балабух.

За її словами, це не випадковість, а тенденція, яка характерна для сучасних умов. Адже відбувається зміна кліматичної системи – підвищується температура повітря, змінюється термічний режим, а також тривалість сезонів.

У результаті, підсумувала метеорологиня, таких екстремальних температур стає все більше. "Саме аномалій, коли у нас досить жарко, стає все більше і більше", – уточнила вона.

Рекордні температури за останні 5 років

Балабух також зазначила, що останні 5 років були найтеплішими в Україні та загалом на планеті.

2020 рік взагалі в Україні був аномально теплим. Такого теплого року у нас не було за останні 140 років, коли проводилися спостереження за погодою, можливо, і за значно більший період,

– розповіла метеорологиня.

Зокрема, 7 із 12 місяців у 2020 році були аномальними.

Крім того, в Україні фіксують не тільки високі аномальні температури, але і різкі зміни погоди. Це пов'язано зі зміною атмосферної циркуляції. Через нерівномірні зміни температури полярні широти стають теплими значно швидше, ніж помірні.