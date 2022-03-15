Anonymous хакнули сайт "Росатому": злито гігабайти даних
15 березня 2022 , 22:14Читать новость на русском
Джерело:твітер Anonymous
Група хакерів Anonymous вкотре підтримала Україну у боротьбі проти окупантів. Аноніми зламали сайт "Росатому" – російського державного холдингу, до якого входять усі цивільні атомні компанії країни-агресорки.
Зазначається, що гігабайти даних "Росатому" вже злито у мережу. За словами Anonymous, це, зокрема таблиці, безпекові дані, бази даних і облікові записи користувачів внутрішньої мережі російського холдингу.
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В Anonymous при цьому наголосили, що безпосередньо системи російських АЕС вони не зламували – група запевнила, що ніколи б не нехтувала безпекою життів людей. Натомість злиті дані – це лише дані з вебсайту "Росатому".
Чим займається "Росатом"
Державна корпорація з атомної енергії Росії, заснована Володимиром Путіним у 2007 році. Об'єднує понад 360 підприємств атомної галузі Росії. У холдинг "Росатому" входять усі цивільні атомні компанії країни-агресорки, підприємства ядерного комплексу, науково-дослідні організації, а також атомний криголамний флот.
Джерело: Wikipedia
Боротьба Anonymous на боці України: коротко
- 25 лютого, через день після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, група "білих" хакерів Anonymous оголосила кібервійну країні-агресорці.
- Протягом майже трьох тижнів хакери зламали низку російських сайтів, зокрема Міноборони, Кремля, Роскомнагляду, ФСБ та інших державних структур окупанта.
- Крім того, 7 березня Anonymous хакнули стримінгові сервіси на Росії та запустили в ефірі відео з бомбардуваннями України.