Anonymous оприлюднили наказ міноборони Росії про підготовку фейків про "знущання з полонених"

Хакери Anonymous опублікували наказ міністерства оборони Росії про створення низки фейкових відео. Вони мають продемонструвати нібито знущання з російських військовополонених в Україні.

Російське міноборони видало наказ про створення низки фейкових відеоматеріалів, на яких мають продемонструвати нібито те, як "українці знущаються з тих, хто добровільно здався у полон". Причина власне у тому, що окупанти самі складають зброю і кількість таких випадків зростає.

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Також російське міноборони хоче у відеоматеріалах заперечити те, що на війну проти України відправили солдатів строкової служби.

Водночас Україну в своїх фейкових відео Росія хоче звинуватити у нібито порушенні Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Ще одна цікава деталь наказу – він датований 21 березня, а підписав його не Сергій Шойгу, а Дмитро Булгаков – тимчасово виконувач обов'язків міністра оборони Росії. Це ще один доказ того, що Шойгу зараз не керує "спецоперацією".

Наказ російського міноборони / Фото з твітеру Anonymous

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