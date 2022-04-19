Anonymous зламали російський банк, який пов'язаний з олігархами

Хакерське угруповання Anonymous знову псує життя окупантам. Цього разу вони зламали один з місцевих банків, який використовують російські олігархи.

Йдеться про Петербурзький соціальний комерційний банк, чию базу даних хакери нещодавно зламали.

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"Злиють" значну кількість даних

В Anonymous пообіцяли, що найближчим часом опублікують у відкритий доступ близько 800 гігабайтів даних з цього банку.

Варто додати, що російські олігархи активно користуються послугами саме Петербурзького соціального комерційного банку.

Додамо, нещодавно хакери оприлюднили базу електронних листів російських відомств. Зокрема, там є 230 тисяч повідомлень від російського мінкульту.

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