Уперше за 92 роки: зафіксували новий температурний рекорд в Анталії

Ми все частіше стаємо свідками глобального потепління. Одним з прикладів цього став новий температурний рекорд в Анталії. Це найвища температура з 1930 року.

Відповідний рекорд зафіксували метеорологи. Повітря у ньому в середньому за грудень прогрілося до 19,1 градуса за Цельсієм.

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Побито рекорд за останні 92 роки

Метеорологи зауважили, що цього разу вдалося побити рекорд середньої максимальної температури грудня за 92 років. Зауважимо, що вимірювати ці показники почали у 1930 році. І відтоді настільки приголомшливі вибрики погода викидала лиш раз.

Так, у 1960 році зафіксували середню температуру на позначці 18,8 градуса. Але у грудні 2021 року вона була ще вищою, хоч і на 0,3 градуса, але таки перевершила попередній зафіксований рекорд.

Цікаво, що середня температура підвищилася не лише в Анталії, а й по всій Туреччині. Пов'язано це з хвилею спеки, яка у грудні прокотилася країною.

Українців очікує незначне потепління

Раніше синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що морозний пік припаде на 7 – 9 січня. Натомість з 10 січня до України повернеться потепління.

Середньомісячна температура, прогнозували в Укргідрометцентрі, сягатиме від 0 до 5 градусів морозу. Зауважимо, що в тимчасово окупованому Криму вона сягатиме – 1 – 2 градуси тепла. Це на 1 – 1,5 градуса вище за норму.