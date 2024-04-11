Франція та Британія хочуть відновити Антанту: про що це свідчить

Міністри закордонних справ Британії та Франції Девід Камерон та Стефан Сежурне заявили The Telegraph про бажання відновити Антанту – воєнний блок часів Першої світової війни. Вони наголосили про прагнення перемогти Росію, яка, між тим, колись була учасником цього союзу.

Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Тарас Березовець, зауваживши, що ці внутрішні пертурбації (зміни звичного розпорядку, що призводять до хаосу) відбувалися в Британії та у Франції протягом століть. Адже так само як і Росія, Британія і Франція колись були імперіями.

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На піку своєї потужності про Британію казали, що це імперія, над якою ніколи не заходить сонце, тому що вона контролювала 25% території всієї земної кулі. У Франції було дещо менше влади, але їхній вплив можна оцінити навіть зараз з погляду на те, якими мовами спілкуються в Африці, Латинській Америці та Азії. В багатьох цих країнах англійська та французька досі залишилися, і навіть стали державними.

Причини відновити Антанту

British Commonwealth, британська співдружність, об’єднує в собі близько 50 країн світу. Тому, за словами Березовця, мова йде насамперед про відновлення довіри і великих союзів, а не імперії. А також – розчарування в НАТО.

Коли НАТО ще не було, рівно 120 років тому був створений союз Антанта за участі Британської, Російської імперій і Французької республіки. Він протистояв так званому Троїстому союзу, в який входила Німецька імперія, Австро-Угорщина та Італія. Щоправда, Італія вийшла звідти в 1915 році. І тоді вони замість Троїстого союзу створили Четверний союз за участі Османської імперії та Болгарії.

У чому парадокс ідеї

Парадокс у тому, що Антанта у складі Франції і Британії буде протистояти і вже протистоїть третьому своєму колишньому учаснику – Російській імперії. І вона буде з нею боротися.

Це, з одного боку, розчарування в США та в НАТО і, з іншого боку, говорить про їхні амбіції. Це держави, за якими стоять десятки інших – британська співдружність, а також країни, які колись входили до Французької імперії. До речі, в цьому союзі є місце і для України,

– підкреслив Тарас Березовець.

За словами політолога, до нового союзу Антанти зможуть долучитися країни Балтії, скандинавські країни та Україна. І це може стати новою структурою – не лише політичною, але й навіть військовою.

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