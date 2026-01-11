Вітер поруйнував опори антидронових сіток поблизу фронту

На окремих відрізках доріг поблизу фронту через потужні шквали вітру частково пошкоджено конструкції опор антидронових тунелів, важливих для захисту транспорту та людей від атак ворожих дронів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Дивіться також Зірвано спроби Росії створити плацдарм для наступу на Суми, – Сили оборони

Яка ситуація з сітками зараз?

За словами Івана Федорова, на деяких ділянках прифронтових доріг внаслідок сильного пориву вітру відбулося часткове руйнування опор антидронових тунелей. Масштабів пошкоджень наразі не вказують.

Експлуатація зазначених ділянок антидронових тунелей здійснюється інженерними підрозділами Сил безпеки і оборони України,

– ідеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, на місце нештатної ситуації станом на зараз вже залучені додаткові сили та засоби інженерних підрозділів, водночас розпочинаються роботи з ліквідації наслідків негоди.

Яких проблем завдає негода?