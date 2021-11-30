Антикорупційний суд почав розгляд справи про хабарництво Чауса

У Києві 30 листопада судді Антикорупційного суду почали розгляд справи щодо Миколи Чауса. Колишнього суддю підозрюють у хабарництві на 150 тисяч доларів.

Обвинувальний акт зачитала прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Аліна Жовкицька. Колишньому судді Дніпровського райсуду Києва загрожує до 12 років ув'язнення.

Раніше Чаус прийшов на засідання Антикорупційного суду в бронежилеті

У чому звинувачують Чауса

За даними слідства, хабар підозрюваний отримав 9 серпня 2016 року. 150 тисяч доларів Чаусу дав його знайомий. За це суддя мав схвалити позитивне рішення у справі проти його колишньої тещі. 74-літню Світлану Сасевич звинувачували у незаконному зберіганні та продажі ліків, які містять наркотичні речовини.

У той же день Чаус визнав жінку винною та ув'язнив до 5 років позбавлення свободи, але умовно з випробувальним терміном в півтора року.

Гроші підозрюваний розділив на дві частини і сховав у скляні банки. Першу, з-під яблучного соку, слідчі знайшли у той же вечір в автомобілі Чауса. Друга лежала обкладена камінням біля будинку тодішнього судді. Однак затримати Чауса не вдалося, бо він втік у Молдову.

Коротко про пригоди колишнього судді у Молдові

У Кишиневі Чаус попросив про політичний притулок. Однак у 2021 році йому відмовили.

У квітні колишнього суддю викрали. 30 липня він раптово з'явився напівголий у селі на Вінниччині. Там його затримали правоохоронці.

4 серпня Чаусу обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. З того часу суд кілька разів продовжував його.

Повний текст публікації телеграм-каналу "Ґрати":

Вищий антикорупційний суд почав розглядати справу за обвинуваченням колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса в отриманні хабаря.

Прокурорка САП зачитала обвинувальний акт.

Слідство підтверджує, що хабар Чаус отримав 9 серпня 2016 року. Знайомий передав екссудді 150 тисяч доларів за позитивне рішення у справі проти його колишньої тещі. 74-літню Світлану Сасевич звинувачували у незаконному зберіганні та продажі нарковмісних ліків. В той же день Чаус визнав її винної, та ув'язнив до 5 років, але умовно – з випробуванням терміном в півтора року.

Гроші Чаус розділив на дві частини і сховав у скляні банки. Першу, з-під яблучного соку, слідчі знайшли в його машині, другу дволітрову знайшли в камінні біля будинку екссудді на території кооперативу "Приозерний". У 2016 році затримати Чауса не вдалося – він поїхав у Молдову, де ховався п'ять років.