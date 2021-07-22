Антикорупційний суд скасував заочний арешт Дубілета

Апеляція Вищого антикорупційного суду скасувала заочний арешт колишнього голови правління "Приватбанку" Олександра Дубілета. Суд призначив повторний розгляд

Таке рішення прийняла колегія суддів у складі Даниїли Чорненької, Миколи Глотова, Інни Калугіної. У реєстрі є частина судової ухвали.

До речі Дубілету оголосили підозру у справі "Приватбанку": що про нього відомо

Апеляційну скаргу захисників підозрюваного – Бойка Сергія Григоровича, Бугая Дениса Володимировича, – задовольнити частково,

– мовиться в ухвалі.

Причини такого рішення наразі невідомі. Буде новий розгляд у суді першої інстанції.

Справа "Приватбанку": що відомо

23 лютого 2021 року Олександру Дубілету та ще 2 ексменеджерам "Приватбанку" повідомили про підозру.

Їм інкримінують розтрату майна банку на суму 8 мільярдів.

29 березня колишнього посадовця фінустанови оголосили у розшук.

2 червня Вищий антикорупційний суд заочно арештував Дубілета.

Сам Дубілет живе в Ізраїлі. Попри це, він запевняє, що не ховається від слідства.