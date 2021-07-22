Антикорупційний суд скасував заочний арешт Дубілета
22 липня 2021 , 11:42Читать новость на русском
Джерело:Держреєстр судових рішень
Апеляція Вищого антикорупційного суду скасувала заочний арешт колишнього голови правління "Приватбанку" Олександра Дубілета. Суд призначив повторний розгляд
Таке рішення прийняла колегія суддів у складі Даниїли Чорненької, Миколи Глотова, Інни Калугіної. У реєстрі є частина судової ухвали.
До речі Дубілету оголосили підозру у справі "Приватбанку": що про нього відомо
Апеляційну скаргу захисників підозрюваного – Бойка Сергія Григоровича, Бугая Дениса Володимировича, – задовольнити частково,
– мовиться в ухвалі.
Причини такого рішення наразі невідомі. Буде новий розгляд у суді першої інстанції.Зверніть увагу!
Справа "Приватбанку": що відомо
- 23 лютого 2021 року Олександру Дубілету та ще 2 ексменеджерам "Приватбанку" повідомили про підозру.
- Їм інкримінують розтрату майна банку на суму 8 мільярдів.
- 29 березня колишнього посадовця фінустанови оголосили у розшук.
- 2 червня Вищий антикорупційний суд заочно арештував Дубілета.