Антикорупційний суд заочно заарештував Дубілета-старшого

Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього голову правління "Приватбанку". Олександру Дубілету обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Таке рішення ухвалив слідчий суддя Сергій Мойсак. Антикорупційний суд транслював розгляд відповідного клопотання.

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Запобіжний захід Дубілету-старшому призначили заочно "до моменту його фактичного затримання й доставки до місця кримінального провадження".

Наразі Дубілет перебуває не в Україні та оголошений у міжнародний розшук. Натомість він запевняє, що не ховається від слідства та живе в Ізраїлі.

Як пояснили у Центрі протидії корупції, це рішення означає, що підозра Дубілету є повністю обґрунтованою. А повідомлення про неї відбулося відповідно до норм законодавства.

Для чого заочний арешт та що буде, якщо Дубілет повернеться

Журналіст Олег Новіков уточнив у своєму телеграм-каналі, що заочний арешт потрібен для того, аби оголосити особу у міжнародний розшук засобами Інтерполу.

"Адвокати Дубілета хотіли, аби він якось взяв участь у розгляді цього клопотання і казали, що їх клієнт не переховується, а просто живе в іншій країні", – мовиться у повідомленні.

Якщо Дубілет-старший повернеться в Україну, його затримають. Проте під варту візьмуть не одразу. Спочатку експосадовця доставлять до суду для обрання запобіжного заходу.

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