Антикорупційний суд заочно заарештував Януковича у справі Межигір'я
Джерело:24 канал
Антикорупційний суд заочно заарештував президента-втікача Віктора Януковича. Справа стосується привласнення "Межигір'я".
Рішення прийняла слідча суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Широка. При затриманні Януковича мали б протягом 48 годин доставити до суду, аби обрати запобіжний захід.
До речі Янукович назвав головну "помилку" України: люди у мережі не стримують емоцій
Ухвалу можна оскаржити протягом 5 днів з моменту проголошення.
"Привласнення" Межигір'я: що відомо
У 2007 році тоді ще прем'єр-міністр Віктор Янукович звернувся листом до третього президента Віктора Ющенка. Він просив обміняти майно комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" на приміщення приватної фірми. Важливо, що до складу комплексу входили база відпочинку і резиденція "Межигір'я". Загальна вартість цього було 540 мільйонів гривень.
Тоді ж Ющенко начебто секретним розпорядженням надав Януковичу "Межигір'я" в користування.
У чому полягала схема
- Тим часом син президента-втікача Олександр Янукович поставив колишнього охоронця на роль директора ТОВ "Медінвестрейд". Натомість іншому фігуранту справи Павлу Литовченку запропонували стати одним із засновників та директором компанії "Танталіт", яка мала отримати майно.
- Голова правління "Надра України" Едуард Ставицький ініціював розгляд обміну майна "Пущі Водиці" на нежитлові будівлі ТОВ "Медінвесттрейд".
- Обмін відбувся та "Медінвестрейд" заволоділа "Межигір'ям". Після цього його передали "Танталіту".
Зауважимо, Янукович жив у "Межигір'ї", поки не втік до Ростова у лютому 2014 року.
Про заочний арешт Януковича у справі просили давно
- У жовтні 2020 року Спеціальна антикорупційна прокуратура просила ВАКС заочно заарештувати Януковича у справі про "Межигір'я". Однак тоді суд не задовольнив клопотання.
- У січні 2021 року ВАКС відмовив у заочному арешті Януковича у справі "Межигір'я".
- У серпні 2021 року суд дозволив розслідування щодо Януковича та його сина.