Санкції у фінансовій сфері частково вплинули на життя звичайних людей у Росії. Проте еліти знайшли вихід – обходити обмеження їм допомагають іноземні банки, як фактично спонсорують російський тероризм.

Зокрема, у великому розслідуванні 24 Каналу про кремлівського агента й колишнього розвідника Семена Багдасарова журналісти з'ясували, які банки співпрацюють з терористами. Розрахунок за кодоном для таких, як Багдасаров – більше не проблема.

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Як іноземні банки допомагають терористам

Колишній російський розвідник продовжує налагоджувати агентурні зв’язки за кордоном. Він і надалі втручається у справи інших країн та розповсюджує тероризм у світі й залишається радником гендиректора компанії, яка потрапила під дію обмежень. Окрім того, він спокійно користується банківськими послугами за кордоном, попри запроваджені санкції.

Так, Багдасаров відкрив рахунки для всієї сім'ї у вірменському Ardishinbank. Кремлівський агент, певно, неабияк вразив сервіс банку, бо згодом пластикові картки доставили кур’єром з Вірменії у Москву.



Листування з менеджерами Ardishinbank / Скриншот з пошти Багдасарова



З Вірменії у Москву банківські картки доставили кур'єром / Скриншот з пошти Багдасарова

Проте не лише вищезгаданий банк допомагає росіянам уникнути проблем через санкції. Австрійський Raiffeisen Bank, який досі не вийшов з російського ринку, отримав від росіян мільярди доларів. Багдасаров також користувався послугами цього банку. На замовлення терориста дочірня компанія Raiffeisen Bank відкрила йому рахунки.

Прямих доказів того, що кремлівський агент користується послугами банку – немає. Проте 2 вересня 2022 він відправив на пошту 66077@raiffeisen.ru дані карт своєї родини в "Ардишинбанку".



Можливий зв'язок з Raiffeisen Bank / Скриншот з пошти Багдасарова

З листування Багдасарова зрозуміло, що він є одним зі стовпів, які допомагають обходити санкції росіянам. І таких агентів Кремль має чимало, а тому важливо запроваджувати персональні санкції. Нині Багдасаров внесений до санкційного списку лише в Україні та Латвії, що ніяк не впливає на його життя.



Виписка рахунків Багдасарова / Скриншот з пошти Багдасарова

Аби росіяни дійсно стикнулися з проблемами, Багдасаров має з'явитися у санкційному списку США та ЄС, а компанії з країн Азії та Африки хоча б отримали якісь попередження від Вашингтона за співпрацю з терористами.