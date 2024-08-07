Антитерористичний центр подякував Києву за допомогу майже на пів мільярда гривень, – Кличко

Військовослужбовці Антитерористичного центру передали вдячність громаді Києва за підтримку. Столиця придбала для підрозділу обладнання майже на пів мільярда гривень.

Про це повідомив у телеграмі мер Києва Віталій Кличко.

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На кошти бюджету столиці (загалом 480 мільйонів гривень) було закуплено та вже вирушило на фронт важливе обладнання. Зустрівся з начальником штабу Антитерористичного центру полковником Дмитром Козюрою. Він передав вдячність від бійців. А я запевнив, що громада Києва і надалі допомагатиме нашим захисникам,

– заявив Віталій Кличко.

Мер Києва повідомив, що штаб Антитерористичного центру на кошти столичної громади закупив, зокрема:

безпілотні розвідувальні авіакомплекси літакового типу;

прилади нічного бачення;

системи виявлення та протидії БпЛА;

засоби радіозвʼязку;

мобільні сонячні станції;

вантажний командно-штабний автомобіль;

моторні човни.

Все обладнання – українського виробництва, наголосив Віталій Кличко.

Зустріч Віталія Кличка та Дмитра Козюри / Фото Віталія Кличка

Раніше Кличко повідомляв, що Київ збільшив допомогу ЗСУ з бюджету міста до 7,5 мільярдів гривень. Також столиця залучає благодійну допомогу – дрони, системи РЕБ, необхідне спорядження.

Як відомо, у 2023 році Київ спрямував на підтримку захисників 10% свого бюджету – понад 7 мільярдів гривень.